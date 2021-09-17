Muğla’da orman yangını

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Muğla’nın Menteşe ilçesi Yörükoğlu mahallesi yakınlarında orman yangını başladı

Orman yangınının Denizli Beyağaç tarafından başladığı ve Muğla sınırlarına sıçradığı açıklandı. Saat 14.15 sıralarında başlayan orman yangınına çok sayıda arazöz ve iş makinesi ve havadan helikopter sevk edildi.

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