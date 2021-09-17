İş adamlarından oluşan C-Majör İş’ten Sesler Korosu durmak bilmiyor

İş adamı Recai Çakır tarafından kurulan ve gün geçtikse üye sayısı artan CMajör İş’ten Sesler Korosu, Bodrum’daki yangında kül olan ormanlara ve evleri yanan köylülere destek amacıyla verdiği konserin ardından şimdi de İstanbul’da konser vermeye hazırlanıyor.

Turizmci, hayırsever iş adamı Recai Çakır tarafından kurulan ve sadece iş adamlarından oluşan CMajör İş'ten Sesler Korosu konserlerine devam ediyor. Bodrum’daki yangında bahçeleri ve evleri yanan insanlara destek olmak için Bodrum Antik Tiyatro'da konser veren korosu, İstanbul’da down sendromlu çocuklar için ve ardından Türkiye Alzaymır Derneği ile Mersin ve İstanbul’da konserler verecek. 2016 yılından kurulan ve gün geçtikçe üyesi artan korodaki 120 gönüllü iş adamı sahneye çıkarak yardım için şarkı söylüyor. Oldukça geniş bir repertuvara sahip olan CMajör İş’ten Sesler Korosu, Türkiye’nin birçok bölgesinde konser vermeyi planlıyor.

CMajör’ün kurucusu Sianji Well Being Termal Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Bodrum’da verdikleri konsere destek olan herkese teşekkür ederek, “Çok güzel bir konseri daha geride bıraktık. Bodrum Antik Tiyatro'da yapmış olduğumuz CMajör İş’ten Sesler Korosu'nun 8’inci konseri, Bodrum daha yeşil olsun ve Bodrum köylerine bir nebze destek olabilmek amacıyla organize ettiğimiz bir konserdi. Konser Bodrum Belediyesi himayelerinde, Başkan Ahmet Aras’ın, aynı zamanda Bodrum Tanıtma Vakfının başkanı olduğu BOTAV ile yapılan iş birliğiyle gerçekleşti. Çok büyük sponsorlarımız vardı. Özellikle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün çok büyük destek verdiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı antik tiyatroyu bize tahsis ederek destek verdi. Herkese ayrı ayrı teşekküllerimi sunuyorum. Buradan elde ettiğimiz sponsorluk gelirleriyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile konuştuk köylülere zeytin fidesi yardımı yapmayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra Bodrum’da bir BOTAV ormanı yapmak için bir organizasyon daha yapabiliriz diye düşünüyorum. Konserlerimiz devam edecek. Bundan sonraki konserimizin İstanbul’da olmasını planlıyoruz. Konserlerimizi down sendromlu çocuklar için, Türkiye Alzaymır Derneği ile biri Mersin’de, biri İstanbul’da iki konser planlıyoruz. LÖSEV için de bir organizasyon planımız var. Bunun gibi dernekler ve vakıflar bizimle temas halinde. Bu bir sosyal sorumluluk ve iyilik hareketidir. Notaları iyiliğe dönüştürmeye devam edeceğiz” dedi.



"İş insanı olan, müziği seven herkes koromuza katılabilir"

Koronun 120 iş adamından oluştuğunu ifade eden Çakır, “Koromuz 120'ye yakın bir üyeden oluşuyor. Bu zaman zaman artıyor, zaman zaman azalıyor. İş nedeniyle gelemeyenler, ayrılanlar oluyor. Şu anda 120 kişilik korodan en azından 60 ila 80 kişi sahnede yer alıyor. Konsere gelen arkadaşlar hem fiziken, hem madden destek oluyorlar. Koromuz tamamen iş insanlarından oluşuyor. Özellikle iş dünyasının önemli isimlerinden oluşan bir korodur. Üç önemli esas arıyoruz; müziği seven, yardımsever olan ve iş insanı olan herkes CMajör'e üye olabiliyor” şeklinde konuştu.

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