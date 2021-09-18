Marmaris polisi barlar sokağında müzik denetimi gerçekleştirdi

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Muğla’nın Marmaris ilçesindeki barlar sokağında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri müzik saati denetimi yaptı. Saat kuralına uymayan mekanlara ceza yağdırdı.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında özellikle yiyecekiçecek sektöründeki tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine göre saat ayarlaması yapılmıştı. Bu ayarlamalara göre müzik yayını yapan eğlence yada gıda sektöründe bulunan mekanlarına gece 00.00'a kadar müzik yayını yapabileceği, kurallara uymayanlara da cezai işlem uygulanacağı belirtilmişti. Kademeli normalleşme kararlarının ardından denetimlerini sürdüren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri son denetimini dün gece gerçekleştirdi. Ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Ceza yazılan 4 işletmenin tutanakları İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderilirken, denetimler süreceği belirtildi.

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