Marmaris polisi barlar sokağında müzik denetimi gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris polisi barlar sokağında müzik denetimi gerçekleştirdi

İHA

Marmaris polisi barlar sokağında müzik denetimi gerçekleştirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki barlar sokağında Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri müzik saati denetimi yaptı. Saat kuralına uymayan mekanlara ceza yağdırdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında özellikle yiyecekiçecek sektöründeki tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme sürecine göre saat ayarlaması yapılmıştı. Bu ayarlamalara göre müzik yayını yapan eğlence yada gıda sektöründe bulunan mekanlarına gece 00.00'a kadar müzik yayını yapabileceği, kurallara uymayanlara da cezai işlem uygulanacağı belirtilmişti. Kademeli normalleşme kararlarının ardından denetimlerini sürdüren Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri son denetimini dün gece gerçekleştirdi. Ekipler, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uyguladı. Ceza yazılan 4 işletmenin tutanakları İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'na gönderilirken, denetimler süreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip yangına koştular
YEREL HABERLER Alevleri görünce diskodaki eğlenceye son verip ...
Kaymakam Bayar, Bodrumlu şampiyonu tebrik etti
YEREL HABERLER Kaymakam Bayar, Bodrumlu şampiyonu tebrik etti
Gazilerin binasının bakımını yükümlüler yapacak
YEREL HABERLER Gazilerin binasının bakımını yükümlüler yapacak
Zülfü Livaneli edebiyatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Zülfü Livaneli edebiyatseverlerle buluştu
Yerel eşitlik eylem planı’ çalışmaları katılımcı toplantılarla sürüyor
YEREL HABERLER Yerel eşitlik eylem planı’ çalışmaları katılımcı ...
İş adamlarından oluşan C-Majör İş’ten Sesler Korosu durmak bilmiyor
YEREL HABERLER İş adamlarından oluşan C-Majör İş’ten Sesler Korosu ...
İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER İçmeler Atatürk Bilim Parkı, bir ilke ev sahipliği ...
Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün uyuyamadım
YEREL HABERLER Menderes'in idamını fotoğraflayan Şenyüz: 15-20 gün ...
Dev yolcu gemisi Marmaris’e geldi
YEREL HABERLER Dev yolcu gemisi Marmaris’e geldi
Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı
YEREL HABERLER Avrupalı bisikletçiler, Zeybek oynadı
'Blue Sapphire' ile Marmaris'e 220 turist geldi
YEREL HABERLER 'Blue Sapphire' ile Marmaris'e 220 turist geldi
Muğla’da orman yangını
YEREL HABERLER Muğla’da orman yangını
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı
YEREL HABERLER Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın ...
Marmaris körfezinde dip temizliği Marmaris körfezinin doğal yapısının korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında Marmaris körfezine bağlanan dere ve yağmur suyu kanallarının deniz bağlantılarında dip temizliği yapıldı.
YEREL HABERLER Marmaris körfezinde dip temizliği Marmaris körfezinin ...
Başkan Gürün Gaziler Günü’nü kutladı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün Gaziler Günü’nü kutladı Muğla Büyükşehir ...
Denizlerden 2,5 milyon ton atık toplandı Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine ve dünyaca ünlü sahillere sahip Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında denizlerdeki teknelerden 2 milyon 585 bin 790 kg katı atık topladı.
YEREL HABERLER Denizlerden 2,5 milyon ton atık toplandı Türkiye’nin ...
Muğla’da 3 günde 37 yıldırım yangını Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olduğu 14-15-16 Eylül tarihlerinde 3 günde toplam 37 yıldırım yangını meydana geldi.
YEREL HABERLER Muğla’da 3 günde 37 yıldırım yangını Muğla Orman ...
Belediye ekiplerinden su taşkını ve sel riskine karşı önlem
YEREL HABERLER Belediye ekiplerinden su taşkını ve sel riskine karşı ...
Marmaris´te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Marmaris´te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman ...
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Muğla’da Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşme sürecinde yaşananları anlatmak amacıyla Muğla’da üyeler ile bir araya geldi.
YEREL HABERLER Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Muğla’da Memur-Sen ...
Marmaris’te orman yangını
YEREL HABERLER Marmaris’te orman yangını
Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurlarında Türk karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ...
Tur teknesinde kavgadaki ölümde 14 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Tur teknesinde kavgadaki ölümde 14 şüpheli adliyede ...
Marmaris´te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman yandı
YEREL HABERLER Marmaris´te yıldırım düşmesi sonucu 1 dekar orman ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.