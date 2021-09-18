Bataklığa düşen inek kurtarıldı Yatağan’da bataklığa düşen inek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

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Muğla’nın Yatağan ilçesinde bataklığa düşen inek itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yatağan Çakırlar Mahallesi İncekemer mevkiinde Soner Özkan’a ait inek bataklığa düştü. Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bilgi verilmesi sonrası itfaiye ekipleri kurtarma ekipmanları ile ineği bataklıktan kurtararak sahibine teslim ettiler.

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