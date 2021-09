"İngilizler Muğla'ya can suyu olacak" Türkiye kırmızı listeden çıktı hem turizmciler hem İngilizler sevindi

Muğla bölgesine en fazla turistin geldiği İngiltere'de Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması ile turizmciler, yaz aylarının sonlarına doğru İngiliz turist beklentisini arttırdı.

İngiltere’de hükümet, 3 haftada bir güncellediği seyahat listesine ilişkin yeni değişiklikleri açıkladı. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye’nin de olduğu toplam 8 ülkenin kırmızı listeden çıkarıldığını duyurdu. Türkiye’nin yanı sıra Pakistan, Maldivler, Mısır, Sri Lanka, Umman, Bangladeş ve Kenya kırmızı listeden çıkarılan ülkeler arasında yer aldı. Hükümet, yeni kuralların 22 Eylül yerel saatle 04.00'dan itibaren geçerli olacağını aktardı.

Güncelleme ile kırmızı listeden çıkarılan ülkelerden İngiltere'ye gelen kişilerin, tamamen aşılanmış olmaları şartıyla karantina uygulama zorunluluğu bulunmuyor.



"Can suyu olacak"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının sevindirici olduğunu belirtirken, "İngiltere’nin kapılarını açması sevindirici bir haber ama geç alınmış bir karar. 17 Mayıs'tan itibaren biz kırmızı listede tutuluyorduk. 5 aydır burada ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık. Ana pazarı İngiltere olan bir bölgede turizm yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde tabii ki Ekim ve Kasım ayının ortalarına kadar bir sirkülasyon bekliyoruz, tabii ki bu yüksek sezon gibi olmayacak ama en azından turizm ile geçinenler için can suyu olacak" dedi.



"Önümüzdeki yıl için önemli bir adım"

TÜRSAB BYK Başkanı Esin, alınan karar ile ilgili, "Eğer biz kırmızı listede kalsaydık durumumuz çok daha vahim olacaktı. İngilizler tatil planlarını bu aylarda yapar sezonun ilk ayları Nisan, Mayıs Haziran rezervasyonlarını Eylül, Ekim aylarında yaparlar. Bu anlamda bizim için çok olumlu bir sonuç oldu bu. Önümüzdeki yıl eğer hiçbir sorun hiçbir aksilik çıkmazsa gayet başarılı bir İngiliz pazarı yaşayacağımızı düşünüyorum ‘’ şeklinde konuştu.



"2022 yılından ümitliyiz"

Otel İşletmecisi Osman Ülgen, "Pandemi en çok turizm sektörünü vurdu. İngilizlerin kapılarını açmaları önümüzdeki sezon için çok güzel bir karar oldu. 2 sezondur kapalı kaldık. Bu bizim için ağır bir yüktü. İnşallah önümüzdeki sezon rahat bir nefes alacağız. Rezervasyonlarımıza baktığımızda 2022 sezonunun çok iyi bir artışla geleceğini umuyoruz" dedi.



Yerleşik yabancılar da sevindi

Marmaris’e bağlı İçmeler Mahallesinde yaşayan İngiliz vatandaşlar da habere çok sevindiklerini belirttiler 43 yaşındaki Michaela Kyak, "3 aydır buradayım ve ailemi göremedim. Bu haber beni çok sevindirdi, üç ay sonra onları tekrar göreceğim çok mutluyum burası çok güzel bir ülke. Hemen bana sosyal medyadan yazdılar, herkes otel bakıyor, uçak bileti bakıyor" dedi.

52 yaşındaki Margaret Gibson, "İngiltere’nin bu kararı alması çok sevindirici. Yaklaşık iki yıldır Marmaris’te yaşıyorum burası çok güzel bir ülke. Tanıdıklarım akrabalarım buraya gelmek için gün sayıyor çok sevindik. Şu anda İngiltere'de yağmur yağıyordur burası hala yaz" dedi.

Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (Turofed) Başkan yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, İngiltere’nin Türkiye’yi kırmızı listeden çıkarması konusunda ‘"Çok memnuniyet verici bir karar. Biz Mayıs'tan beri bekliyorduk bu kararı. Çok uzun bir süre ama şu ana kadar olmamıştı. Biraz geç alınmış bir karar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü artık sezonun sonu geldi. Ama bizim için en büyük önemi 2022 sezonunun satışlarına olan etkisi. İngilizler tatil alma alışkanlığı olarak bir yıl öncesinden rezervasyon yaptırıyorlar. Dolayısı ile eğer kapalı kalsaydık önümüzdeki sezonu ciddi bir şekilde etkileyecekti. Bu yüzden çok mutluyuz. Tabii ki bu seneye de katkısı olacak. Hem Antalya, hem Marmaris bölgesine. Artık İngilizler Türkiye’nin her bölgesinde tatil yapmayı tercih ediyor. Bizim için de çok önemli bir kaynak pazar. Mutluyuz. Ekim ayına çok büyük katkısı olacaktır ve önümüzdeki sezon için de umutlarımızı arttırmış oldu" şeklinde konuştu.

