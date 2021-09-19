Ulaşım güzergâhlarında düzenleme Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Stadyum - Otogar - TOKİ- Tıp- Kampüs ve Otogar - Stadyum - TOKİ konutları hatlarında düzenlemeye gitti.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Muğla’nın Menteşe ilçesinde TOKİ bölgesinden otogara yönelik yolcu taleplerinin karşılanması için hatlarda düzenlemeye gitti. StadyumOtogarTOKİTıp ve kampüs güzergâhında toplu taşıma hatlarının gidiş güzergâhı stadyum, yeni otogar, TOKİ (Dirgeme Yolu Üzerinden) Tıp Fakültesi oldu. Dönüş güzergâhı ise TOKİ, yeni otogar, adliye kavşağı, tayyare kavşağı, stadyum olarak belirlenmiştir.

Bir diğer düzenleme ise Otogar stadyum TOKİ hattında yapıldı. TOKİ hattı gidiş güzergâhı Menteşe ilçe otogarından başlayıp stadyum, Menteşe Devlet Hastanesi, AVM, TOKİ( mevcut sefer saatleri korunarak) TIP Fakültesi kavşağı OBAM sitesi olarak belirlendi. Aynı hattın dönüş güzergahında ise AVM, Aylin Karaca Kavşağı, Menteşe Devlet Hastanesi, stadyum ve yeni otogar olarak seferler tamamlanacak. Okulların açılması ve yolcu taleplerine bağlı olarak 1020 ve 30 dakikada bir sefer planlaması yapıldı. Yolcular yeni güzergahlarla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesinin https://www.mugla.bel.tr/otobussefersaatleri web adresinden yayınlanan güncel sefer hareket saatlerine ulaşılabilecekler.

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