2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllülerince kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Yokuşbaşı Mahallesi’nde kayalık alanda otlayan 2 keçi, çıktıkları sarp kayaların üzerinden inemedi. Hayvanlarını kayalıklardan indirmeye çalışan keçilerin sahibi başarılı olamayınca arama kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Keçilerin 2 gündür mahsur kaldığı bölgeye giden Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri, ip tekniklerini kullanarak keçilerin mahsur kaldığı kayaların üzerine indi. Gönüllüler, keçileri ipe bağlayarak güvenli bir şekilde kayalıklardan aşağı indirerek kurtardı.

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