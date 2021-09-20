Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı

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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, 3 can salında Yunanistan'a geçmeye çalışan, 1'i çocuk 48 kaçak göçmen yakalandı.

Datça Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 00.30 sıralarında, Datça açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. İhbarla bölgeye ulaşan ekipler, Akçalı Adası'nın 2,6 deniz mili kuzeyinde durdurulan 3 can salı içinde 21 Suriye, 10 Irak, 5 Afganistan, 3 Bangladeş, 2 İran, 4 Filistin ve 3 Pakistan uyruklu toplam 48 kaçak göçmeni tespit etti. Yunanistan'a geçmek isteyen, 1'i çocuk 48 kaçak göçmen, Datça Körmen Marina'dan karaya çıkarıldı. Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki İl Göç İdaresi'ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-09-20 16:07:22



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