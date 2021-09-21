CHP, Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP, Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

DHA

CHP, Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu


Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen CHP Muğla milletvekilleri Mürsel Alban, Burak Erbay ve partililer, orman yangınlarında ihmali olduklarını düşündükleri kurumlar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılırken 9'uncu gününde söndürüldü. Yangından 52 gün sonra CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Burak Erbay ve Marmaris ilçe teşkilatı üyeleri Marmaris Adliyesi'nde bir araya geldi. Milletvekilleri ve partililer, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla ve Marmaris Orman Müdürlüğü yetkilileri hakkında çıkan yangınlarda ihmallerinin olup olmadığının araştırılması için İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından yapılan basın açıklamasına Eğitim-Sen ve DİSK bağlı Emekli-Sen Marmaris temsilcilere destek için katıldı."HAZIRLIKLI DEĞİLMİŞİZ"Siyasi kimlikleri bir kenara koyarak vatandaş olarak çıkan yangınlarda ihmal olup olmadığını sorgulamanın bir görev olduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, "Pandemi ile mücadele ederken yangın belası ile savaşmak zorunda kaldık. Canımız ve içimiz yandı. Milyonlarca ağaç ve canlılar yok oldu. Maalesef o günlerde şunu gördük. Hazırlıklı değilmişiz. Yangın öncesi alınması gereken tedbirler ve yangında alınacak tedbirlerin yürütülmesi önemli idi. Günlerce Muğla'nın ilçelerinde çıkan yangınlarda her şeyi sahada gördük. Çok güçlü olduğunu bildiğimiz orman teşkilatının olası tedbirler aldığını düşünüyorduk. Orman alanlarında koridorlar açıldı denilmiş ama bir tane koridor açılmamış, hiçbir önlem alınmamış. Yangını durdurduğu söylenen orman içindeki koridor neredeydi? Bu yangın 10 gün boyunca gezdiyse bunun sorumlusu ve ihmali var. Muğla ve ilçelerinde yangın helikopterlerin su alması için gerekli havuzlar oluşturmamış. Marmaris denize yakın olmasından dolayı şanslıydı. Yangın söndürme sırasında 12 ve 13. gün Bodrum'da gece çalışan helikopterleri gördük. Madem böyle gece çalışan helikopterler vardı neden Marmaris'te çalışmadı. TBMM'de gerekli takibini yapacağız. Yargısal boyutta tartışılmasını düşündüğümüz için savcılığına dilekçelerimizi verdik. Marmaris CHP teşkilatının başlattığı suç duyurusunun da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. "GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI MI?"CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ise, "29 Temmuz'da yangınlar başladı. Bu yangınlarla ilgili halkımızın ve bizlerin öğrenmek istediği çok soru işaretleri var. Yangınlar tedbirler alınabildi mi? Alınamadı mı? Bu orman yangınları süreci doğru yürütüldü mü yoksa yürütülmedi mi? Tarım ve Orman Bakanlığı ve orman müdürlükleri gerekli tedbirleri aldı mı yoksa almadı mı? Vali ve kaymakamlar tedbirleri aldı mı? Bu soruların cevabını almak için TBMM'de soru önergelerimizi verdik ve şimdi de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Muğla'nın yüzde 68'i ormandır. Muğla ve ilçelerin yangınla mücadele ekipleri yeteri kadar var mıydı yok muydu? Yüzde 68 orman olan Muğla'da neden bu kadar çok orman yandığını merak ediyorum" dedi. Suç duyurusu hakkında açıklama yapan CHP Marmaris İlçe Başkanı Avukat Zekican Balcı, "Marmaris'in kızılçam ağaçları ile kaplı 13,650 hektar ormanlık alanı yangınla kül oldu. Orman yangınlarının büyümesinde ihmali olan kamu görevlileri ve 3. şahıslar hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu konunun da sıkı takipçisi olacağız" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-09-21 02:51:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’da sarp arazide çıkan yangın söndürüldü Yangında 5 hektar otluk alan kül oldu
YEREL HABERLER Bodrum’da sarp arazide çıkan yangın ...
Marmaris ve Datça’da 132 göçmen kurtarıldı Marmaris ve Datça açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 132 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris ve Datça’da 132 göçmen kurtarıldı Marmaris ...
Nefes kesen tatbikat drone ile görüntülendi
YEREL HABERLER Nefes kesen tatbikat drone ile görüntülendi
Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Datça açıklarında 48 kaçak göçmen yakalandı
Çiftin ağır yaralandığı kaza, araç kamerasına yansıdı Bilge çifti yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Çiftin ağır yaralandığı kaza, araç kamerasına ...
Yaşlı çınarlar, yanan ormanlar için sahneye çıktı
YEREL HABERLER Yaşlı çınarlar, yanan ormanlar için sahneye çıktı
Okullar bölgesinde denetimler üst seviyede
YEREL HABERLER Okullar bölgesinde denetimler üst seviyede
Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı Emekli polis peyniri satın aldığı Migros mağazasından şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Marketten aldığı peynirin içinden eldiven ...
Muğla’nın yollarında asfalt çalışmaları sürüyor Muğla genelinde Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında bulunan yollarda asfaltlama, bakım, onarım, bariyer, oto korkuluk, yol çizgi gibi çalışmaları sürüyor.
YEREL HABERLER Muğla’nın yollarında asfalt çalışmaları sürüyor Muğla ...
Suriye uyruklu motor hırsızı gözaltına alındı Ortaca ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı zanlısı Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Suriye uyruklu motor hırsızı gözaltına alındı Ortaca ...
2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
YEREL HABERLER 2 gündür kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Muğla’nın kadınları Safran ile tanıştı Dünyanın en pahalı baharatları arasında yer alan Safran Muğla’da kadın üreticiler tarafından toprak ile buluşturuldu.
YEREL HABERLER Muğla’nın kadınları Safran ile tanıştı Dünyanın en ...
Kurtaran-21 tatbikatı nefes kesiyor
YEREL HABERLER Kurtaran-21 tatbikatı nefes kesiyor
Evindeki yangını gözyaşlarıyla izledi
YEREL HABERLER Evindeki yangını gözyaşlarıyla izledi
Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor
YEREL HABERLER Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır ...
Gizemli Kent ‘Thera’da kazılar sürüyor İlk defa kazı çalışması başlatılan Ula ve Menteşe ilçeleri sınırındaki Thera Antik kentinde temizlik çalışmaları sürürken, kazı çalışmalarında antik tiyatro üzerinde yoğunlaşıldı.
YEREL HABERLER Gizemli Kent ‘Thera’da kazılar sürüyor İlk defa kazı ...
Bodrum’da 11 gün süren yangında mücadele eden gönüllüler bir araya geldi
YEREL HABERLER Bodrum’da 11 gün süren yangında mücadele eden ...
Fethiyespor gücünü gösterdi
YEREL HABERLER Fethiyespor gücünü gösterdi
Bodrumspor tam yol ileri
YEREL HABERLER Bodrumspor tam yol ileri
Muğla’nın en güler yüzlü kafesi Muğla Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği “Sen de Gel Down Kafe” projesi ile Down sendromlu ve engelli gençler istihdam edilerek sosyal ve ekonomik hayatlarını daha kolay sürdürebilmeleri sağlanıyor.
YEREL HABERLER Muğla’nın en güler yüzlü kafesi Muğla Büyükşehir ...
Bodrum Belediyesi'nden Murat Balkan’ın anısına sergi
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi'nden Murat Balkan’ın anısına sergi
Farkındalık için pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Farkındalık için pedal çevirdiler
Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu
YEREL HABERLER Hera yerli ve yabancı turistleri coşturdu
Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı devam ediyor
YEREL HABERLER Kurtaran 2021 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.