Düğerek Cezaevi’nin su sorunu çözüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde bulunan E Tipi Kapalı Cezaevinin atık suyu çözüme kavuştu. Cezaevinin atık suyu yapılan hat ve terfi merkezi ile arıtma tesisine iletilmeye başlandı.

Menteşe’deki Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi atık suyunun Muğla atık su arıtma tesisinde toplanmasını sağlayacak terfi hattı için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Bütçesi Adalet Bakanlığı tarafından sağlanan, ihalesi Muğla Valiliği YIKOP tarafından yapılan, yapımdenetim işleri MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje tamamlandı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’ye mal olan proje kapsamında cezaevinde oluşan atık suyun Muğla Atık su arıtma tesisine aktarılması için terfi istasyonu ve 2 bin 511 metre uzunluğunda terfi hattı yapıldı. Tamamlanan proje ile cezaevinin atık suyu nedeniyle bölgede yaşanan kötü koku ve doğa tahribatı engellenmiş oldu.

Bölgenin önemli bir sorununun çözüldüğünü belirten Düğerek Mahallesi Muhtarı Mehmet Ortayol “Mahallemizin geleceğiyle ilgili projeler üretilmesi bizleri mutlu etti. Belediyemiz günü değil geleceği düşünerek bir proje gerçekleştirdi. Böyle önemli bir konuyu çözüme kavuşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün’e, ekibine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

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