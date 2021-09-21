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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas Hükümet Konağı yıkılıyor

İHA

Milas Hükümet Konağı yıkılıyor

Muğla'nın Milas ilçesinde birçok kamu birimini bünyesinde barındıran Hükümet Konağı’nın önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştirilecek. Yıkım öncesi binada hizmet veren kamu kurumları bilgilendirilerek, 30 gün içerisinde binayı boşaltmaları istenildi

1980 yılında Atapark’ın hemen yanı başında inşa edilen, zaman zaman tadilat işlemi gören Milas Hükümet Konağı Binası’nın yıkılması için karar çıktı. Milas Kaymakamlığı ve Kaymakamlığına bağlı Milas Malmüdürlüğü, Milas Milli Emlak Müdürlüğü, Milas İlçe Nüfus Müdürlüğü, Milas Tapu Müdürlüğü, Milas Kadastro Müdürlüğü, Milas Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Milas Turizm Danışma Bürosu hizmet verdiği Milas Hükümet Konağı’na geçmiş yıllarda asansör yapılması için başlatılan girişimlerin ardından, binanın öncelikle güçlendirilmesi gerektiği üzerine, tadilat kararı alınmış, 2016 yılı içerisinde de bu tadilat yapılmıştı. Yapılan tadilat çalışmasının üzerinden 5 yıl geçtikten sonra bina için bu kez yıkım kararı verildi.

Milas Kaymakamlığı, yıkım kararını binada hizmet veren kurum yöneticilerine, “İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile ilçemizde Hükümet Konağı olarak hizmet veren bina 30 gün içerisinde boşaltılarak yıkımı gerçekleştirilecek. Bu hususta kurumunuzca verilmekte olan hizmetlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde Hükümet Konağı’nın 30 gün içerisinde boşaltılması rica olunur” ifadeleriyle gönderdiği resmi yazı ile bildirdi.

Süreçle ilgili bilgi veren Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, “Mevcut binamız ile ilgili alınmış bir yıkım kararı var. Bu karar doğrultusunda gerekli adımlar atılıyor. Hükümet Konağı’nda hizmet veren 7 ayrı kurum ve birim için şuanda yer arayışımız devam ediyor. Daha önceki yıllarda yeni Hükümet Konağı binası için eski endüstri meslek lisesinin olduğu bölgede bir alan belirlenmiş. Şuanda da bu bölge için odaklanılmış durumda. İnşallah kısa sürede bu bölgede yeni bir proje ile yeni binamız yapılacak” dedi. Kaymakam Böke, yıkılacak mevcut binanın olduğu alanla ilgili ise henüz bir karar alınmadığını belirtti.

Öte yandan daha önce yine yıkım kararı alınmış olan Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilgili de sürecin devam ettiğine değinen Kaymakam Böke, “Milas İlçe Emniyet Müdürlüğümüze de yeni bir bina yapılması için süreç başlatılmıştı. O süreçte devam ediyor. Kısa süre içerisinde inşallah ilçemize yeni kamu kurumu binaları kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Milas Hükümet Konağı’nın yetersiz gelmesi, bazı kamu kurumlarının dışarıdan kiralanan binalarda faaliyet göstermesi üzerine, yeni bina arayışına girilmiş, mevcut Hükümet Konağı’na ek olarak bina yapılması için 2007 yılı başında dönemin Milas Kaymakamı Mehmet Bahattin Atçı, Milas Malmüdürü Mehmet Çoban, Tapu Sicil Müdürü Demircan Koç, Kadastro Müdürü Şerif Arslan ve Milas Mimarlar Odası Başkanı Tevfik Demir’den oluşan bir komisyon oluşturulmuştu. Oluşturulan bu komisyon tarafından devletten hiçbir yardım alınmadan tamamen yerel imkanlarla mevcut bina kadar ek bir bina yapılmış ve mevcut Hükümet Konağı da tamirat yapılarak çağdaş ve modern bir görünüme kavuşturulmuştu.

Öte yandan yine Hükümet Konağı’nın koridorları ve merdivenlerinde tadilat çalışmaları yapılmıştı. Ayrıca Tapu Müdürlüğü ile daha önce Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanılan katta önemli derecede tadilat çalışması yapılarak yeni görünüme kavuşturulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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