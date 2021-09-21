Bodrum Kaymakamı sel ve su taşkını olan bölgeleri teker teker inceledi

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, taşkın ve sel riski olan bölgelerde incelemelerde bulundu, alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeleri yetkili birimlere iletti.



Bodrum Belediyesi kış hazırlıklarına başladı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaklaşan kış öncesi taşkın ve sel riski olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, ilçede geçmiş yıllarda taşkın yaşanan dere yatağı, cadde ve sokaklar ile DSİ tarafından yapımı tamamlanan tersip bentlerinde inceleme yaptı. İncelemelere İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Özkan Yılmaz ve belediyeden ilgili birim yetkilileri de eşlik etti.



Kaymakam Bayar ve Başkan Aras yaptıkları incelemeler kapsamında Konacık ve Bitez Mahallelerinden geçen Gaz Deresi’nde, Çırkan Mahallesi’nden geçen Çukur Dere’de, Cumhuriyet ve Yeniköy Mahallelerinden geçen Alyan Deresi’nde ve ilçe merkezinden geçen Gökçeler ve Gerence Dereleri ile yan kollarında geçmiş yıllarda taşkın yaşanan bölgeleri dolaşırken Başkan Aras, bu bölgelerde yapılan taşkın riskini ortadan kaldırmak amacıyla yapılan çalışmalar ve son düzenlemeler hakkında Kaymakam Bayar’a bilgi verdi. Risk yaratabilecek durumları yerinde inceleyen Kaymakam Bayar ve Başkan Aras, ilgili kurum ve birimlere talimat vererek gerekli düzenleme ve temizliğin bir an önce yapılmasını istedi.



İncelemenin ardından, Kaymakam Bayar Başkan Aras ile birlikte Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunarak bazı esnafları ziyaret etti. Vatandaşlar da Kaymakam Bayar’a vatandaşlar hayırlı olsun dileklerini iletti.

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