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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Azize Meryem Kilisesi’ni ayağa kaldırıyor

İHA

Büyükşehir Azize Meryem Kilisesi’ni ayağa kaldırıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Menteşe ilçesinde restorasyon çalışmalarını başlattıkları Azize Meryem Kilisesi’nde incelemelerde bulundu.
Muğla merkez ilçesi Menteşe’nin günümüzde bilinen Osmanlı Dönemi’ne ait tek Rum Ortodoks kilisesi olma özelliğine sahip ve 18.yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilen Azize Meryem Kilisesi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore ediliyor.
Azize Meryem Kilisesi’nin özgün haline dönüştürülmesi, gelecek kuşaklara aktarılması için kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak 2019 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na mülkiyeti tescil yapıldı. Mübadele sonrası kilisenin el değiştirmesi nedeniyle mevcut kilise görüntüsünden uzaklaşan yapının özgün haline dönüştürülmesi içinse yoğun çalışmalar devam ediyor.
Başkan Gürün; “Azize Meryem Kilisesi özgün haliyle Muğlamıza kazandırılacak”
İnşaat alanını gezen ve restorasyon çalışmalarında kilise kalıntılarını inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün bu yapının geçmişte birlikte kardeşçe yaşadıkları hemşehrilerinden kendilerine hatıra olduğunu ve bu yapının özgün haliyle Muğla’ya kazandırılacağını söyledi.
Başkan Gürün, açıklamasının devamında “Azize Meryem Kilisesi tahmini 18.yüzyıl sonunda Muğla’mızda yapıldığı tahmin edilen bir değerimiz. Kilise’nin zaman içerisinde çok çeşitli yapı taşları nakledilmiş, alınmış. Şu an kazılardan sonra ortaya çıkan pek tahmin etmediğimiz yapı özeliklerine sahip bir kilise bu da bizi yeniden araştırmaya, incelemeye itiyor. Bizim elimizdeki verilere göre Yatağan ilçemizdeki kilisenin kalıntısı burayla ilgili de önemli ipuçları veriyor. Orayla karşılaştırarak bu yapının durumunu tespit etmeye çalışıyoruz. Rum Ortodoks kilisesi ile temaslarımız var. Maalesef yeterince bilgi aktarımında bulunamasak da onların elinde Anadolu’daki kiliselerle ilgili arşiv olduğunu düşünüyoruz. Buraya da gelip kazıları yerinde inceleyebilir, yardımcı olabilirler. Biz dikkatli ve hassas bir şekilde kazılarımıza devam ediyoruz. Bu kazı hem öğrenme hem keşfetme hem de restorasyonu kapsıyor. Bir süre daha bu çalışmalar devam edecek. Orijinaline yakın bir kiliseyi ziyarete açık hale getirerek bir değerimizi daha şehrimize kazandırmak istiyoruz. Muğla olarak en büyük temennimiz 1923’de göç ile ayrıldığımız hemşehrilerimizin 23 nesil kuşaklarının atalarının yaşadıkları topraklara gelmeleri, buradaki korunmuş ev stoğunu görmeleri hem de bu kiliseye sahip çıkmaları. Kardeşlik, hemşehrilik ilişkilerini bu kültürel değerlerle yaşatmak ve geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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