“Gale 48’e TEKNOFEST’te yoğun ilgi Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretimi yapılan ve Gale 48 adı verilen elektrikli araç TEKNOFEST’te tanıtılıyor.

Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretimi yapılan, 1 saat şarj ile 90 kilometre yol kat edebilen elektrikli araç TEKNOFEST’te ilgi odağı oldu.

Gale 48 ismi verilen araç ile İzmit Körfez Pisti’nde düzenlenen TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Muğla’yı temsil eden ekibe, MUTEG EA Takımı Kurul Özel Ödülü verilmişti. 36 lise takımının katıldığı yarışlara yönelik açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Ali Uzun, "Aracımızı yaklaşık 2 buçuk ayda kendi atölyemizde, kendi imkânlarımızla, kendi öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle tamamladık. Teknik olarak oldukça beğenilen aracımız TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda Kurul Özel Ödülüne ve 10 bin lira maddi ödüle layık görüldü" dedi.

21 Eylül 26 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda başlayan havacılık, teknoloji ve uzay teknolojisi festivali TEKNOFEST’e katılan Muğla ekibinin ürettiği elektrikli araç katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor.

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