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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris'te yağmur öncesi hazırlıklar hızlandı

İHA

Marmaris'te yağmur öncesi hazırlıklar hızlandı

Orman yangınlarının ardından artan sel riskine karşı Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü geniş kapsamlı çalışma başlattı. Dere yatakları, menfez, ızgara ve tahliye kanalları gibi yağmur suyunun tahliyesinde önem arz eden her yer temizleniyor.
Marmaris Belediyesi, yağmur sularının sele dönüşmemesi için koordineli bir çalışmaya imza atıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında ekipler bir süredir gerçekleştirdikleri dere yatakları temizliği çalışmasına yağmursuyu kanalları ve mazgal temizliklerini de ekledi. Mazgal temizlikleri ilk olarak Marmaris merkez Beldibi, Armutalan ve İçmeler’de başladı, köy ekipleri de kırsal mahallelerde eş zamanlı çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında derelerdeki bitkiler budanırken, tabanda oluşan toprak birikintileri de temizleniyor.
Yağışlarla birlikte yağmur sularının toplandığı ızgaralar ve kanallarda biriken kum, yaprak ve çamurlar bazı noktalarda özel vakumlu araçlarla bazı yerlerdeyse insan gücüyle temizlendi. Mazgalların içinden yine çok sayıda sigara izmariti ve çöp çıktı. Yetkililer mazgallardaki tıkanıklıkların su baskınlarına neden olabileceğini vurgulayarak vatandaşların bu konuda daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

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