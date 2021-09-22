Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını aldı. Belirtilen bölgeye giden ekipler, Yunanistan askerleri tarafından can salı içerisine bindirilerek Türk karasularına geri itilmiş 9 göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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