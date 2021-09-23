2 bin 600 yıllık tarihi tapınak gün yüzüne çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin 600 yıllık tarihi tapınak gün yüzüne çıkıyor

İHA

2 bin 600 yıllık tarihi tapınak gün yüzüne çıkıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Turunç Mahallesi'nde bulunan Karia uygarlığının başkenti olarak bilinen 2 bin 600 yıllık Amos Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması çalışmalarına hız verildi.

Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Arkeoloji Bölümü iş birliğinde yüzey araştırma çalışmasına başlanan Amos Antik Kenti’nde daha önce keşfedilen mezar yerinin (Nekropolis) kurtarma kazısı tamamlandı. İki yıl önce başlanan kazıda MTO ve Marmaris Belediyesi girişimiyle birinci ve ikinci aşaması yapılan yüzey araştırması antik kentin ortaya çıkması çalışmaları ile devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan onay sonucunda yüzey araştırması tamamlanan Amos Antik Kenti’nde geçtiğimiz yıl yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılan buluntularla ilgili ikinci araştırma aşamasıyla birlikte kentin bilinmeyen kısımları da keşfediliyor.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay antik kente yapılan gezi sırasında basın mensuplarına verdiği demeçte "Marmaris tarihi adına çok önemli bir yer, kendi tarihimizi kendi geçmişimizi buradan öğrenip gelecek nesillere de aktaracağız. Kendimizden olmayan faktörler sebebi ile ne yazık ki geç kalındı. Hepimiz Marmaris için çalışıyoruz, kentimizin değerlerini ön planda tutuyoruz. Tek çıkarımız Marmaris’in güzelliklerini ortaya çıkarmak. Bu alanda yapılan kazı çalışmaları için emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

‘’Marmaris’te yeni bir kültür rotası oluşturuyoruz‘’
Amos Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkarılması için yıllardır önemli görüşmeler ve bağlantılar yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan "2011yılında, Marmaris Ticaret Odamızın sponsorluğunda müze müdürlüğümüz ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji bölümünün işbirliğinde yol güzergahı çalışması ve çevre düzenlemesi çalışmasıyla böyle bir çalışma gerçekleştirildi, Amos Antik Kenti’nde. 2019 yılında odamızın sponsorluğunda yine aynı kurumların desteğiyle bir yüzey araştırması başlatıldı. 2020 yılında yüzey araştırması kurtarma kazısı ve belediyemizin de desteğiyle çevre düzenlemesinin tadilat şeklinde devam etti. Bildiğiniz üzere geçen yıldan kurtarma kazısında antik mezarlar ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl da planlı kazı çalışması başlatıldı ve Amos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları ile devam ediyor. Temmuz ayı sonunda başlayan çalışma maalesef yaşadığımız yangın afeti sonucunda ara verilmek zorunda kalmıştı. Çalışmalar tekrar hızlandı. Biz Marmaris'te kültürel mirasımıza sahip çıkmak onları turizme kazandırmak ve bunun da yanında hem doğal hem insani tahribatın engellenmesi hususunda koruma altına alınması konusunda çalışmalara destek veriyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu desteğimize devam edeceğiz. Marmaris'te bir kültür rotası oluşturulması konusunda çalışmalarımız devam ediyor’’ dedi.

"İmparatoriçe Athena’nın izlerine rastladık"
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Proje Danışmanı MSKÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer "Bu seneki çalışmalarımızı kentin akropolis noktasında sürdürüyoruz, geçen sene kentin nekropolisinde bir kurtarma kazısı gerçekleştirmiştik. Bu sene de Amos’ta ilk defa sistematik bir kazıya başladık. Bu kazıları Marmaris Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda benim de bilimsel danışmanlığımda yürütüyoruz. Bu çalışmaların ana hedefi kentin akropolis bölgesindeki bir kutsal alan oluşturuyor. Bu üzerinde bulunduğumuz kutsal alan yaptığımız çalışmalar neticesinde büyük bir ihtimalle tanrıça Athena'ya adanmış olmalı. Elde ettiğimiz olgularda onu büyük oranda destekliyor. Yaklaşık bir aydır devam ettiğimiz bu çalışmalar başta Marmaris Belediyesi olmak üzere Marmaris Ticaret Odası'nın ana sponsorluğunda destekleriyle gerçekleştirilmekte. Nekropolis Türkçe karşılığıyla "Ölüler Diyarı" Ölüler Ülkesi, Ölüler Kenti" yani modern tabiriyle mezarlık diye tanımlayabiliriz. Akropolis de aslında kentin yukarı kent en üst taraftaki yerleşime bu savunma tahkimatı içerisindeki ana yerleşim oluşturuyor. Burası hiyerarşik açıdan da değerlendirdiğimizde aslında kentin yönetici ve Kraliyet kesiminin yaşadığı Prestige ve noktayı oluşturuyor. Destekleyen bulgular da olmasına karşın ki bunlar milattan önce altıncı yüzyılda işaret ediyordu ama bu seneki çalışmalarda ki kadar bize çok yoğun verileri olmamıştı. Ancak bu seneki bu noktadaki çalışmalarımız kesin olarak milattan önce 6. yüzyıla kadar giden bir tarih Yani kısacası 2 bin 600 yıllık bir geçmiş olan kentin izlerini bize sunuyor’’ şeklinde konuştu.

Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey yapılan kazı çalışmaları hakkında "2020 yılında yine bakanlığımızın oluruyla Amos Antik Kenti'nde kurtarma kazısı ile başladık kazı serüvenimize. Kurtarma kazısı daha önceki yıllarda defineciler tarafından tahrip edilmiş, bir mezar alanıydı. Geçen yıllarda sınırlı zamanda sınırlı alanda kazı yaptık. O kadar kısa bir dönemde bizi şaşırtacak bulgular çıktı. Bize şunu gösterdi. Buradaki kazıların sonucu oradaki mezarlar antik dönemde de sonraki dönemde de konmuştu. Biz zamanında yakalaya bilmiştik onları, pişmiş toprak kaplar sikkeler ele geçirildi. Şu an müze müdürlüğünde koruma altında daha sonra restorasyon çalışmalarından sonra sergilenecek’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

“Türkiye’nin 2. yağış alan ili artık Muğla değil” Muğla’da su tüketimi yüzde 8.7 arttı, il genelinde kuruyan kuyu sayısı 168 oldu
YEREL HABERLER “Türkiye’nin 2. yağış alan ili artık Muğla ...
Marmaris'te MÖ. 6 yüzyıla dayanan tarih gün yüzüne çıkıyor 
YEREL HABERLER Marmaris'te MÖ. 6 yüzyıla dayanan tarih gün yüzüne ...
Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar
YEREL HABERLER Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar
Marmaris'te meslekten ihraç FETÖ üyesi 8 eski polis tutuklandı
YEREL HABERLER Marmaris'te meslekten ihraç FETÖ üyesi 8 eski polis ...
Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te 15 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ...
Ezgi yaşam mücadelesi veriyor, Amerikalı NATO Mühendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor
YEREL HABERLER Ezgi yaşam mücadelesi veriyor, Amerikalı NATO ...
FETÖ şüphelileri Yunan adalarına kaçmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelileri Yunan adalarına kaçmak isterken ...
Bodrum’da yangın paniği, alevler evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum’da yangın paniği, alevler evlere sıçramadan ...
Emekli subay evinde ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Emekli subay evinde ölü olarak bulundu
Başkan Karaca’dan emekli olan personele veda yemeği
YEREL HABERLER Başkan Karaca’dan emekli olan personele veda yemeği
Marmaris'te yağmur öncesi hazırlıklar hızlandı
YEREL HABERLER Marmaris'te yağmur öncesi hazırlıklar hızlandı
112'yi aramayan muhtara hakimden tepki: "İyi ki bizim mahallenin muhtarı sen değilsin"
YEREL HABERLER 112'yi aramayan muhtara hakimden tepki: "İyi ki bizim ...
94 Yaşındaki Kore Gazisini Sevindiren Ziyaret
YEREL HABERLER 94 Yaşındaki Kore Gazisini Sevindiren Ziyaret
Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal çevirdi
YEREL HABERLER Başkan Aras Avrupa Hareketlilik Haftasında pedal ...
Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan anısına sergi düzenlendi
YEREL HABERLER Trafik kazasında yaşamını yitiren Murat Balkan ...
“Gale 48’e TEKNOFEST’te yoğun ilgi Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretimi yapılan ve Gale 48 adı verilen elektrikli araç TEKNOFEST’te tanıtılıyor.
YEREL HABERLER “Gale 48’e TEKNOFEST’te yoğun ilgi Menteşe Şehit Ziya ...
Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan baraj kurudu 66 ...
Muğla’da iki kişiye bir araç düşüyor Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı verilerine göre Muğla’da araç sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 548 bin 119’a ulaştı.
YEREL HABERLER Muğla’da iki kişiye bir araç düşüyor Türkiye ...
MSKÜ’de, Covid-19 test kiti çalışmasında bir ilk Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Anık, Covid-19 varyantlarına karşı etkili, 20 dakikada sonuç veren test kitine kolaylıkla dönüştürülebilecek tanı platformu için patent başvurusunda bulunduklarını açıkladı
YEREL HABERLER MSKÜ’de, Covid-19 test kiti çalışmasında bir ...
Lise öğretmeni kodlama dersleri için robot üretti
YEREL HABERLER Lise öğretmeni kodlama dersleri için robot üretti
Büyükşehir Azize Meryem Kilisesi’ni ayağa kaldırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Azize Meryem Kilisesi’ni ayağa kaldırıyor
Kum zambakları çiçeklendi; koparmanın cezası 80 bin 465 TL
YEREL HABERLER Kum zambakları çiçeklendi; koparmanın cezası 80 bin ...
Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.