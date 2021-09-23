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Dalyan ‘Dijital göçebelerin’ merkezi oluyor Pandemi sürecinde artan uzaktan çalışma kavramı sonrası Muğla’da alternatif turizm olarak hazırlanan ‘Dijital Göçebe” projesi ile yerli ve yabancı turistin ilgisi Muğla’ya çekilecek.

İHA

Dalyan ‘Dijital göçebelerin’ merkezi oluyor Pandemi sürecinde artan uzaktan çalışma kavramı sonrası Muğla’da alternatif turizm olarak hazırlanan ‘Dijital Göçebe” projesi ile yerli ve yabancı turistin ilgisi Muğla’ya çekilecek.

İş ve çalışma dünyasında pandemi ile başlayan uzaktan çalışma kavramının trend haline gelmesiyle birlikte ‘Dijital Nomad’ yani ‘Dijital Göçebelik’ adıyla başlayan turizm akımının Muğla’da alternatif turizm projesi olarak hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalara başlandı. Bu kapsamda Muğla Valiliği himayesinde yürütülen ‘Dalyan Digital Nomads Destination’ projesinde gelinen son durum ve yapılan çalışmalar hakkında Vali Orhan Tavlı bilgi aldı.
Dijital göçebe, geçimini sağlamak için mesai saatleri, mekanlar ya da herhangi bir lokasyona bağlı kalmadan mesleklerini yaparken aynı zamanda dünyayı da gezen kişilerin tümü için geçerli bir kavram olup, bu şekilde seyahat eden kişileri Muğla’ya çekmek amacıyla ‘Dalyan Digital Nomads Destination’ projesi hazırlanıyor.
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen projenin ortakları arasında Ortaca Kaymakamlığı ve Ortaca Belediyesi bulunuyor. Projenin iştirakçileri arasında YDA Dalaman Havalimanı İşletmesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Dalyan Otelciler Birliği, Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, proje destekçileri arasında da Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TURSEV), Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB), Muğla Teknosa ve Pangea bulunuyor.
Pandemi öncesi yapılan araştırmalara göre kendini dijital göçebe olarak tanımlayan ve uzaktan çalışma sistemiyle mesleklerini yürüten kişilerin sayısı yalnızca ABD’de 7,3 milyon, İngiltere de 2,5 milyon civarında olduğu, ülkemizde ise bu sayının 10 bin kişi civarında olduğu ifade edildi. Pandemi sonrası bu rakamların katlanacağı ve 2035 yılında dünyada 1 milyar kişiyi bulacağının öngörüldüğü bildirildi.
Muğla Valiliği himayesinde başlatılan Dalyan Digital Nomads Destination projesinin 825 bin 937,90 TL bütçesi olduğunu ve yüzde 75’inin Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yüzde 25’inin de iştirakçiler tarafından karşılandığını ifade eden Proje Koordinatörü Öğretmen Ayşe Suna Sözgen projenin detayları hakkında bilgi verdi.
2023 Turizm Stratejisi kapsamında Muğla bölgesine yeni bir alternatif turizm kaynağı kazandırmak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Proje Koordinatörü Öğretmen Ayşe Suna Sözgen, ilk etapta Ortaca, Köyceğiz ve Dalaman ilçelerinin dijital göçebelerin cazibe merkezi haline getirileceğini belirtti. Proje Koordinatörü Sözgen, proje ile bölgedeki tüm alternatif turizm potansiyelini harekete geçirmek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısını, konaklama tesislerinin doluluk oranlarını ve konaklama süresini arttırmak amacıyla dijital göçebelerin rotasını Güney Ege Bölgesine çevirerek Dalyan'ı merkeze alacak şekilde tüm Muğla’yı uluslararası Dijital Turizm Destinasyonlarından biri olarak markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Proje Koordinatörü Ayşe Suna Sözgen, ayrıca hedef kitlenin bölgede konaklama sürelerinin arttırılması ve bölgeye yönelik aidiyet duygusu kazandırılmasını sağlamak, kültür alışverişinde bulunmak, elit mesleklere sahip nitelikli turistlerin vizyon ve yeteneklerinden yararlanarak bölgede gençlerin ve çocukların eğitim boyutunu destekleyecek faaliyetler yürütülmesinin planlandığı ifade edildi.
Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan 2021 yılı alternatif turizm proje destekleri kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından çıkılan çağrıda Aydın ve Denizli’den 4’er proje desteklenirken, Muğla’dan 11’inin başarılı bulunarak toplam 9 milyon 423 bin 740TL destek sağlandığını söyledi.
Muğla’nın sahip olduğu zenginliklerle alternatif turizmde yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla’nın sahip olduğu alternatif turizm potansiyellerinin tespiti ve planlı bir şekilde koruma ve kullanma dengesi içerisinde ülke ekonomisine kazandırılması çalışmalarını önemsediklerini belirtti.
Vali Orhan Tavlı, “Dalyan Digital Nomads Destination” projesinin Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Alternatif Turizm Destekleri kapsamında başarılı bulunan ve desteklenen projeler arasında yer aldığını belirtti. Vali Orhan Tavlı, günümüz turizm tercihleri doğrultusunda kamu, özel sektör ve STK iş birliğinde hayata geçirilen projenin Muğla turizmi konusunda stratejik hedefler belirlenmesi, turizmin dört mevsime yayılması ve sürdürülebilir turizm açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen, destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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