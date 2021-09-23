Turtgutreis Çağdaş Yaşam Merkezinin yüzde 97’si tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum İlçesine kazandırılacak olan Turgutreis Yaşam Merkezi’nin yüzde 97’si tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Milyon TL’ye mal olacak olan Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezi’nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bodrum ilçesine yapılan Turgutreis Çağdaş Yaşam Merkezinin yüzde 97’lik kısmı tamamlandı. Projenin kalan kısmının kısa sürede tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması amaçlanıyor.

Yapı / peyzaj tasarımı ile yeni nesil belediyecilik anlayışının ön planda olduğu yaşam merkezi ile bölgenin araç yoğunluğu bünyesindeki otoparkla çözerek mevcuttaki yeşil etkiyi yeni fonksiyonlarla beraber çoğaltmayı hedefliyor.

Yeni yaşam merkezinde kent market, yakın adaların gözlemleneceği seyir terası, şehrin çarşısına bakan sokakları çevreleyen atölye/dükkânlardan oluşuyor. 7 bin 312 metrekare alan üzerine kurulu yaşam merkezi park, yeşil rampa, yeşil çatı, meydan, avlu, teraslar, park sergi alanı, park performans alanı, park çocuk oyun alanı ile 6000 m2’lik açık kamusal mekândan oluşuyor.

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