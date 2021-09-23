Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ile orman ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 2 kulübenin zarar gördüğü yangında, 5 hektarlık alan yanarak zarar gördü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Yalıkavak Mahallesi'nde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok yerinden görüldü. Bölgeden yükselen dumanı görenler, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, aramakurtarma ile orman ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 2 arazöz, 2 su tankeri, 6 itfaiye aracı ve 30 personel ile müdahale edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alınan yangında, 2 kulübe zarar görürken, 5 hektarlık alanda yanarak kül oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-09-23 23:09:40



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