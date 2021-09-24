Menteşe’de pazar atıkları gübreye dönüşüyor Menteşe Belediyesi Pazar atıklarının ekonomiye kazandırılması amacıyla toplanan atıklar kompost projesi ile gübre olarak kullanılacak.

Mardin’de bölge kadınlarıyla birlikte başarılı projelere imza atan sosyal girişimci şef Ebru Baybara Demir öncülüğünde ve Menteşe Belediyesi işbirliğinde Menteşe’de sebze ve meyve atıkların değerlendirilmesi üzerine kompost projesi başlatıldı.

‘Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi’ kapsamında Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eşi ve gönüllülerle birlikte Perşembe pazarında yaş sebze ve meyve atıkları ayrıştırarak topladı. Toplanan sebze ve meyve atıkları Menteşe Belediyesi tarafından Ortaköy mahallesindeki tesislerde çevre mühendisleri eşliğinde kompostlanarak tarıma kazandırılacak.

Topraktan toprağa Biyobozunur atık projesi

Sosyal girişimci şef Ebru Baybara Demir Ebru Baybara Demir, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi’nde yaptığı bilgilendirme seminerinde ‘Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi’nin Menteşe Belediyesi’nin daveti üzerine başladığını belirterek, “Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş’e toprağa ve tarıma verdiği önemden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün gönüllülerin de katılımı ile pazaryerinde sebze meyve atıklarını plastik ve benzeri yabancı maddelerden ayrıştırıp kompost serim alanına götürüyoruz. Toplanan yaş sebze meyve atıkları, ayrıştırılarak komposta dönüştürülecek, toprağın iyileştirilmesinde kullanıma hazır hale getirilecek. Tarım uygulaması olarak nitelendirilen proje bilim insanlarının bilimsel katkıları ve gönüllülük esasıyla gerçekleştiriliyor.” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, ulusal ve uluslararası birçok başarılı projeyi hayata geçiren sosyal girişimci şef Ebru Baybara Demir öncülüğünde bilim insanları ve gönüllüler tarafından yürütülen projeyi uzun süredir takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi; “İklim değişikliği hepimizin ortak sorunu. Menteşe Belediyesi olarak Karbon Ayak İzinin Hesaplanması ve Azaltım Yol Haritasının Hazırlanması Projesi’ kapsamında, personelimize yönelik karbon ayak izi ve sera gazı azaltımı konusunda eğitim verdik.

Küresel ısınmanın sonucunda günden güne ciddi bir mesele haline gelen iklim değişikliği ve bu değişikliğinin kentler üzerindeki etkilerine yönelik uygulamalara devam etmek istiyoruz. Zira doğa ve çevre odaklı projelere şimdiden başlamazsak, ileride geleceğimiz ve kentlerimizin yaşanabilirliği hakkında konuşma hakkımız olmaz.

İklim değişikliği artık dünyanın ve insanoğlunun başlıca sorunlarından biri ve biz bu konuda gecikmeden bir şeyler yapmak zorundayız.”

“İklim değişiyorsa biz de değişmeliyiz”

Çevreye duyarlı belediyecilik anlayışıyla önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Başkan Gümüş, “Menteşe Belediyesi olarak bugün itibariyle böylesi değerli bir projenin parçası oluyoruz. Menteşe ilçemizde pazar yerlerinde ortaya çıkan sebze meyveden oluşan biyobozunur gıda atığının komposta dönüştürülüp kullanılmasıyla toprağın iyileştirilmesini, çiftçiye destek olmayı ve sağlıklı gıda üretimine katkı sağlamayı içeren projeyi sizlerin sayesinde hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki bu proje ile israf azalacak, organik atıklar geri dönüştürülecek, elde edilen ürünlerle tarımsal verim artacak ve üreticilerimiz desteklenecek”

Menteşe Belediyesi tarafından sosyal girişimci şef Ebru Baybara Demir öncülüğünde başlatılan “Topraktan Toprağa Biyobozunur Atık Projesi” kapsamında Başkan Gümüş eşi ve gönüllülerle birlikte Perşembe pazarında yaş sebze ve meyve atıkları topladı. Toplanan atıklar Menteşe Belediyesi tarafından, Ortaköy Mahallesindeki tesislere götürüldü. Ortaköy Mahallesindeki kompost serim alanında detaylı ayrıştırma işlemi yapılan atıklar kompostlanarak çiftçiye dağıtılacak, tarıma kazandırılacak.

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