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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da 3.4 büyüklüğünde deprem

DHA

Datça'da 3.4 büyüklüğünde deprem


Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kentte hafif şekilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 17.19'da, merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesinin 32.74 kilometre açığında ve 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.  Yerin 10.53 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadığı belirtildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL
2021-09-24 17:58:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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