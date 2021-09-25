Servis şoförlerine eğitim Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı okulların açılmasıyla birlikte okul servis aracı şoförlerine eğitim semineri verdi.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eğitimöğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis aracı şoförlerine eğitim semineri verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından verilen seminere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, Emniyet ve Jandarma yetkilileri, Şoförler Odası temsilcileri, okul servis aracı şoförleri katıldı. Menteşe Halk Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim seminerde ilgili Bakanlıkça yayımlanan yönetmelik kapsamında bulunması gereken teknik özellikler, çalışma ve güzergâh izin belgelerinin alınması sürecinde izlenecek süreç hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.