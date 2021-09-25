Montenegro, Bodrum’la kardeş şehir oluyor

Montenegro'nun (Karadağ) gözde turistik sahil kentlerinden olan Budva şehrinden gelen kültür ve turizm heyeti Bodrum’a hayran kaldı. Heyet Bodrum’un tarihi ve kültürel yerlerini gezdi. Bodrum ile Budva’nın kardeş şehir olması için ilk adımlar atıldı.

Önceki gün iş adamı Bülent Kaya tarafından Budva’dan Bodrum’a getirilen Budva Belediye Parlamento Başkanı Krsto Radovic, Budva Parlamento Meclis Üyesi Luka Lijesevic, Belediye Yönetim Kurulu Başkanı Miomir Pejovic, Nasional Turistik Organizasiyon Danışmanı Amel Dedeic, Turistik Organizasyon Budva Müdürü Maja Lijesevic, Akademija Znanja Başkanı Aleksandar Franeta, Yatırım Danışmanı Nadja Lakovic'den oluşan heyet, Bodrum’un kültürel ve turistlik bölgelerini gezdi.

Budva’dan gelen heyet iş adamı Bülent Kaya ile birlikte ilk olarak Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar'ı ziyaret etti. Hoş sohbet içerisinde gerçekleşen ziyarette Kaymakam Bayar’a, heyet 1579 yılından kalma el yazısı ile yazılmış Kur'anı Kerim’in Fatiha Suresi’ni hediye etti. Kaymakam Bayar ise hoş ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarak Bodrum’un tarihini anlattı.



Kale’ye hayran kaldılar

Budva’dan gelen heyete Bodrum’u tanıtan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, heyeti Bodum kalesini gezdirdi. Bodrum kalesini karış karış gezen, heyet kale içindeki müzeleri de ziyaret etti. Yazıtları, yapılan heykelleri dikkatlice inceledi.

Bodrum’la kardeş şehir olacaklar

Kaleyi gezdikten sonra Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı makamında ziyaret eden Budva heyetini, Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun, İlknur Ülküm Seferoğlu, Tayfun Yılmaz da eşlik etti. Başkan Aras ile görüşen heyet Budva şehri ile Bodrum’un kardeş şehir olması için ilk adımı attı. İki turizm şehri arasında kurulacak dostluk köprüsünü kuran hem Bodrum’da hem de Budva’da yaşayan Bülent Kaya Bodrum’un ve Budva’nın turizm ve ekonomi potansiyellerini ve benzerliklerini anlattı.

Bodrum’un ve Budva’nın birbirlerine benzerliğinden bahseden Başkan Aras ise heyeti kabulünde, geçmişten gelen kültürel ve tarihi bağlarımızın iki şehir için büyük avantaj olduğunu belirterek şunları söyledi: "Montenegro defalarca ziyaret ettiğim ve çok sevdiğim bir ülke. Yakın kültürümüz ve geçmiş tarihi bağlarımız bizi birbirimize yakınlaştırıyor ayrıca ekonomik ve turistik çıkarlarımızın ortak olması sebebi ile bu dostluk ilişkilerini çok sıcak tutmamız gerekiyor. Budva, coğrafyasıyla, kültürüyle ve insanıyla da Bodrum’la çok benzerlik gösteriyor. Budva için Adriyatik’in incisi diyebilirim. Bodrum da Türkiye’nin dünyada tanınan en önemli destinasyonlarından bir tanesi bu sebeple bu iki kentin güzel insanlarının bir araya gelmesi kadar doğal bir şey olamaz" dedi.

Başkan Aras’ın konuşmasının ardından Budva Belediye Parlamento Başkanı Krsto Radovic ise "Tarihimizle, kültürümüzle, ekonomimizle bu dostluk yolunu beraber çizmeyi umuyoruz. Bodrum ziyaretimizde çok güzel bilgiler aldık. En kısa sürede sizleri de ziyaretimize bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Budva’dan getirdikleri tabloyu hediye eden heyete Bodrum Belediye Başkanı Aras da Bodrum’la ilgili hediyeler vererek İngilizce yazılı "Gazi Mustafa Kemal" isimli kitabını da hediye etti.

Heyet, BODER, TURSAB, Bodrum Ticaret Odası’nı da ziyaret etti. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz tarafından düzenlenen kahvaltıda buluşan Budva heyeti iki şehir arasındaki dostlukların pekişmesi, hakkında görüşmeler yapıldı.

Budva Belediye Parlamento Başkanı Krsto Radovic Bodrum’un çok güzel bir şehir olduğunu ifade ederek “Bodrum’da çok güzel karşılandık. Çok güzel görüşmeler yaptık. İki şehir arasındaki benzerlikler bizleri şaşırttı. Bodrum’la, Budva arasında kardeş şehir olmak için ilk adımları attık” şeklinde konuştu.

Bodrum’a heyeti getiren Azka Otel Yönetim kurulu Başkanı Bülent Kaya iki şehir arasından güzel bir dostluk oluştu. Ben zaten hem Bodrum’da hem de Budva’da yaşıyorum. Bodrum’u gezdirdik, Kaymakamımız Bilgehan Bayar’ı ziyaret ettik, Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ı ziyaret ettik. Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Otelciler Derneğini ve TURSAB ziyaret ettik. Çok güzel görüşmeler oldu. Bodrum ve Budva’nın kardeş şehir olması için ilk adımları da atmış olduk” ifadelerini kullandı.

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