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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlara cinsel istismarda bulunup gizlice kameraya çeken sahtekar yakalandı

İHA

Kadınlara cinsel istismarda bulunup gizlice kameraya çeken sahtekar yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde büyü yapmave dine bağlama gibi gerekçelerle kadınları kandırıp cinsel istismara uğrattığı ve gizli şekilde videoya çektiği iddia edilen şahıs ile 2 şüpheli polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye KOM Grup Amirliği ekipleri B.K isimli şahsın cin çıkarma, büyü yapmabozma, dine bağlama şeklinde şahısları kandırıp cinsel istismara uğrattığı ve bu cinsel ilişkileri gizli şekilde videoya aldığı yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, mağdur edilen 3 kadını tespit ederek irtibata geçildi. Polis ekipleri kadınların ifadelerinden yola çıkarak B.K. haricinde A.Ç. ve Ş.K. isimli şahısların da nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak ettiğini tespit etti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile şüphelilerin ev ve işyerlerine operasyon düzenlendi.

Cinsel içerikli görüntüler ele geçirildi
Şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet 919 ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 adet fişek, 1 adet pala, 1 adet kelepçe, 12 adet 919 tabanca fişeği, 1 adet dedektör, seans sırasında cinsel içerikli videoların bulunduğu laptop, 1 adet hard disk, 2 adet flash bellek, büyü yapma, cin çıkarma seanslarında kullanılan çok sayıda öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kağıtları, muskalar ve büyü kitapları ile tarihi eser olarak nitelendirilen; 20 adet sikke, 5 adet yüzük, 5 adet obje, 1 adet Kuranı Kerim ele geçirildi. Yapılan aramalar neticesinde şüpheliler B.K., A.Ç. ve Ş.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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