Fethiye’de orman yangını Muğla’nın Fethiye ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Fethiye ilçesi Tepebaşı mevkiinde gece saatlerinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

Saat 00.55’de orman yangın ihbarının ardından bölgeye 2 dozer ve 15 arazöz ile orman yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin orman yangınına müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.