Fethiyespor'dan zirveye damga

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FETHİYE, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Kırıkkale Büyük Anadoluspor mağlubiyetiyle başladığı sezonda üst üste 3'üncü galibiyetini evinde Mardin 1969 Spor'u 2-1 yenerek alan Fethiyespor, 9 puanla liderlik koltuğunu devraldı. İddialı hazırlandığı sezonda ilk hafta aldığı sürpriz yenilginin ardından çabuk gaza basan Fethiyespor, grubun güçlü ekipleri Esenler Eroskpor ve İçel İdmanyurdu'nu farklı yendikten sonra Mardin engelini de aştı. Geriye düştüğü maçta Berkin ve Burak'ın golleriyle kazanmayı başaran Muğla temsilcisi, gücünü kanıtlayıp zirveye kuruldu. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-09-26 12:09:09



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