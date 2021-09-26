Ağzında poşetle kıyıya vurdu Denizdeki poşet kaplumbağanın ölümüne sebep oldu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, ölü olarak sahile vurdu. Kaplumbağanın ağzında poşet olduğu görüldü.

Yalıkavak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir otelin çalışanları, deniz kenarında caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası fark ettiler. Yakından incelediklerinde hayvanın öldüğünü fark eden otel personelinin, dikkatini kaplumbağanın ağzındaki poşet çekti. Deniz kenarından alınan kaplumbağa, uygun bir yere gömüldü.

Bölge sakinleri ise denizleri temiz tutmanın önemine vurgu yaparak “Ölü olarak kıyıya vuran bu kaplumbağanın ağzında bir poşet vardı. Bu da denizlerimizi temiz tutmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Muhtemelen denize atılan o poşetin içerisinde bir ekmek veya yiyecek bir şey vardı, kaplumbağa da onu yemeye çalışırken poşet ağzını tıkadı ve boğularak öldü. Denize atılan o poşet, bir kaplumbağanın ölümüne sebep oldu. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım.” diye konuştular.

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