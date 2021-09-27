Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem (2)

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4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM

Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında saat 09.17'de meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremin ardından saat 10.30'da merkez üssü Ege Denizi olan, 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 6.04 kilometre derinlikte yaşanan deprem, Datça ilçe merkezi ile Yazıköy, Cumalı, Sındı, Yakaköy ve Mesudiye gibi kırsal mahallelerinde hafif şekilde hissedildi. Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-09-27 12:39:37



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