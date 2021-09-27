Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (2)



PINAR'IN BABASI: 6 MAHKEMEDİR BOŞUNA GİDİP GELİYORUZ

Muğla'da, boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in (27) babası Sıddık Gültekin, duruşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gültekin, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağının daha mahkemede sanık olarak yargılanacak olmasını değerlendirdi. Gültekin, "Sürecin başından beri caninin yalnız olmadığını söylüyorduk. Neticede söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin ve ortağının içtiği sigaranın izmaritleri, Pınar'ın öldürüldüğü varilde bulundu. Biz sadece delil kararttıklarını değil cinayete de iştirak ettiklerini söylüyoruz ve söylemeye de devam edeceğiz. Dosyalar bugün birleşecek. 6 mahkemedir boşuna gidip, geliyoruz" dedi.Tolga TAHÇICavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN

2021-09-27 13:38:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.