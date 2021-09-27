Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (3)

"Hiçbir ABD lideriyle bu durumu yaşamadım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SANIKLAR SALONA GELDİ

Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu olarak yargılanan Cemal Metin Avcı'nın, ek iddianameyle birlikte dosyaya sanık sıfatıyla müdahil olan annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün duruşmanın yapılacağı Muğla Adliye Sarayı'na geldi. Kimlik tespitinin ardından sanıklar içeriye alındı.Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Tolga TAHÇI Cavit AKGÜN

2021-09-27 14:26:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.