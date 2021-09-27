Muğla’nın Engelsİzcileri Kampta Engelli öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyon ile Fethiye İnlice Plajında 2 gece kamp yaptı.

Farklı etkinlikler ile engelliler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu bireyleri ve ailelerini sosyal yaşamın her alanında desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere ve ailelerine yönelik kurduğu Türkiye’de bir ilk olan Kısa Mola hizmeti ile ilkleri yaşayan bireyler, Engelsİzciler Kampı’nda bir araya geldi.

Vatandaşlar ve Engelsİzciler birlikte eğlendi

Büyükşehir Belediyesine ait Menteşe, Milas ve Fethiye Kısa Mola Merkezlerinde eğitim alan 13 engelli öğrenci, Fethiye İnlice Plajı’nda iki gece üç gündüz olacak şekilde kamp gerçekleştirdi. Kampta ilk gün kendi çadırlarını kurup obalara ayrılan Engelsİzciler, tüm gün grup çalışmaları ve deniz etkinliği yaptı. Ayrıca ilk günün akşamında Buz Devri 1 filminin gösterimi yapıldı.

İkinci gün deniz etkinliği, kamp alanının temizliğini yapan izciler günün geri kalanını, grup etkinlikleri ve ateş gecesi hazırlıkları ile geçirdi. Akşam yemeğinden sonra İnlice plajında tatil yapan vatandaşlar çağırılarak, ateş gecesi gösterileri başladı. İzciler türküler söyleyip, dans gösterileri yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

Kampın son gününde çadırlarını toplayan izciler kamp alanını temizleyerek arkadaşlarına veda etti.

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