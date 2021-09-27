Menteşe Belediyesi “Tarım Zirvesi”ne katılıyor Menteşe Belediyesi, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Tarım Zirvesine’ katılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarının katılım sağlayacağı ‘Tarım Zirvesi’ zirvesinde belediyelerin tarıma verdiği destekler değerlendirilecek, partinin tarım politikası ve yol haritası belirlenecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş İstanbul’da yapılacak ‘Tarım Zirvesi’nin önemine dikkat çekerek, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 11 Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılım sağlayacağı zirvede, Menteşe Belediyesi olarak bugüne kadar tarımsal alanda yaptığımız çalışmalarımızı genel merkezimiz ve belediyelerle paylaşma imkânı bulacağız. Zirvede belediyelerin tarıma verdiği destekler ele alınıp, kamuoyuna tanıtılacak ve bundan sonraki yol haritası belirlenecek. Tarım Zirvesi bu bakımdan çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak özellikle pandemi döneminde sebzeden meyveye, buğdaydan zeytinyağına kadar birçok alanda üretim çalışmalarında bulunduk. Ekip ürettiğimiz ürünlerin mahsullerini, hasat zamanı yerel üreticilerimize ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Menteşe Belediyesi olarak yerel üretim çalışmalarımıza, zirvede belirlenecek tarım politikası ile devam edeceğiz” dedi.

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