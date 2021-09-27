TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası’nda heyecan başladı

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Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2021 yılı Faaliyet Programı’nda yer alan TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştiriliyor.

B.B. Bodrumspor Yelken Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Optimist Junior sınıfında 195, Optimist sınıfında da 195 olmak üzere toplam 390 yelkenci mücadele ediyor. Optimist sınıfı için Milli Takım seçme yarışı olan şampiyona 30 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek yarışlar ile sona erecek ve dereceye giren yelkenciler ödüllendirilecek.

Şampiyona boyunca yarışları TYF Yarış aplikasyonundan canlı izlenebilecek.

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