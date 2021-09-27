Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına devam edildi Davada sanık sayısı 6’ya çıktı Avcı’nın eski eşi: “Ben de mağdurum. Koruma talep ediyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına devam edildi Davada sanık sayısı 6’ya çıktı Avcı’nın eski eşi: “Ben de mağdurum. Koruma talep ediyorum”

İHA

Pınar Gültekin cinayeti duruşmasına devam edildi Davada sanık sayısı 6’ya çıktı Avcı’nın eski eşi: “Ben de mağdurum. Koruma talep ediyorum”

Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin 6’ncı duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.
Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in rahatsızlığı nedeniyle katılmadığı duruşmaya, haklarında delilleri yok etme suçundan iddianame hazırlanan Cemal Metin Avcı’nın annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve babasının iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan da katıldı.
Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılandığı davada, yeni iddianame ile yargılanacak kişi sayısı 6'ya yükseldi. Duruşmada Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından anne, baba, iş ortağı ve eski eşi ile ilgili hazırlanan iddianame sonrası dosyanın Cemal Metin Avcı dosyası ile birleştirilmesi mahkeme tarafından kabul edildi.

Avcı’nın eski eşi Eda Karagün koruma talep etti
Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın boşandığı eşi Eda Karagün, duruşmada verdiği ifadede, medyada boy boy fotoğraflarının çıktığını belirterek koruma talebinde bulundu. Eda Karagün verdiği ifadede, “Cemal'in işlediği cinayet ile benim alakam yok. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Kıza bir şey yapmış olabilir diye bağ evine gittim. En büyük mağdurlardan birisi benim. Koruma talep ediyorum. Tek başıma bir çocuk büyütüyorum. Kızımla birlikte yeni bir hayata hazırlanıyoruz" dedi ve Pınar Gültekin'in en son Cemal ile görüştüğünü öğrendikten sonra yaylaya gittiğini söyledi.
Karagün, “Çünkü o süreçte yaylada çok fazla zaman geçirmişti. Yemek yemiyordu şüphelendim” diye konuştu.

Karagün: “Bağ evine gittiğimi hiç saklamadım”
Eda Karagün, “Olayı öğrendikten sonra istişare etmek için Cemal'in babasını aradım. Panik halindeydik. Bağ evine 4 kişi gittik. Önce depoya girdik. Sonra eve girdik. Evde detaylı temizlik yapılmıştı” diye konuştu ve sorulan soru üzerine Mertcan Avcı ile tutuklandıktan sonra görüşmediğini, varil konusunda aralarında konuşma geçmediğini belirtti.
Eda Karagün son olarak bağ evine gittiğini hiç saklamadığını, ifadelerinde de söylediğini belirtti.

Baba Selim Avcı cinayeti karakol komutanından öğrenmiş
Duruşmada ifade veren baba Selim Avcı, “Bağ evine eşim, ben, Gökhan ve Eda ile birlikte gittik. Eda tek başına gitmek istedi. Biz de yalnız bırakmak istemedik. Evin temiz olduğunu Eda söyledi bize. Orayı biz depo olarak kullanıyoruz. 20 dakika durduk. Eşim ve Gökhan sigara içmişler. Sigarayı bidonun içine attılar. Sonra eve döndük” dedi.
Baba Avcı, olayın yaşandığı ayın 21'i sabahı karakol komutanının kendisini aradığını, Cemal'in suçunu itiraf ettiğini söylediğini belirtti ve cinayeti de o zaman öğrendiğini dile getirdi.

“Allah bu barın belasını versin”
Cemal Metin Avcı'nın annesi Ayten Avcı ise, "Selim aradı beni. ‘Cemal Metin kavgaya karışmış, gel dedi’ ‘Buraya gel konuşacağız' dedi. Kavgadan dolayı sorguya çekiliyor sanıyorum. Pınar Gültekin'den dolayı olduğunu öğrendim. Barda tanımıştır diye düşündüm. 'Allah bu barın belasını versin' dedim. Eda yaylaya gideceğim deyince hep birlikte gittik. Depoya, etrafa baktık. Sigara içtik orada. Bidon her zaman orada durur zaten. Çöp atmaya üşeniyorlar. Biz de sigaralarımızı oraya attık” diye konuştu.

"Benim olayla alakam yok"
İş ortakları Şükrü Gökhan Orhan da, "Benim olayla alakam yok. Cemal kavgaya karışmış diyerek Ayten Hanım'ı almaya gittim. Babasıyla ortağım sadece" ifadelerini kullandı.
İfadelerin ardından ara verilen duruşma çapraz sorgulama ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (4)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, ...
Ortaca’daki tesisin atık su sorunu çözülüyor
YEREL HABERLER Ortaca’daki tesisin atık su sorunu çözülüyor
TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası’nda heyecan başladı
YEREL HABERLER TYF 2021 Optimist Türkiye Şampiyonası’nda heyecan ...
Menteşe Belediyesi “Tarım Zirvesi”ne katılıyor Menteşe Belediyesi, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Tarım Zirvesine’ katılıyor.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi “Tarım Zirvesi”ne ...
Muğla’nın Engelsİzcileri Kampta Engelli öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği organizasyon ile Fethiye İnlice Plajında 2 gece kamp yaptı.
YEREL HABERLER Muğla’nın Engelsİzcileri Kampta Engelli öğrenciler ...
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, ...
Baba Gültekin: “Dosyalar bugün birleşecek” Pınar Gültekin cinayeti davasında duruşmaya haklarında iddianame hazırlanan 4 kişi de katıldı Erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetinin 6’ncı duruşması öncesi açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, anne, baba, iş ortağı ve eski eşinin dosyasının bugün birleştirileceğini söyledi
YEREL HABERLER Baba Gültekin: “Dosyalar bugün birleşecek” Pınar ...
Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi tarım zirvesine katılacak
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, ...
Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor
YEREL HABERLER Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, ...
Bodrumspor ilki yaşadı
YEREL HABERLER Bodrumspor ilki yaşadı
Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem (2)
Menteşe Belediyesi’ne Tarihi Kentler Birliği’nden başarı ödülü Menteşe Belediyesi Tarihi Kentler Birliğinden ‘Narlı Kahvesi’ restorasyonu ile başarı ödülüne layık görüldü.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’ne Tarihi Kentler Birliği’nden ...
Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Girit Adası açıklarında 5.7 büyüklüğünde deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te trafik denetimleri arttırıldı
Ula arenasında ilk boğa güreşi Muğla’nın Ula ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan Ula Arenası’nın ve sezonun ilk boğa güreşini yaklaşık 10 bin kişi izledi.
YEREL HABERLER Ula arenasında ilk boğa güreşi Muğla’nın Ula ...
Ağzında poşetle kıyıya vurdu Denizdeki poşet kaplumbağanın ölümüne sebep oldu
YEREL HABERLER Ağzında poşetle kıyıya vurdu Denizdeki poşet ...
Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri devam ediyor
YEREL HABERLER Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri devam ediyor
Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Fethiye'de 254 düzensiz göçmen yakalandı
Başkan Gürün Büyükşehir başkanlar toplantısına katıldı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına Katıldı
YEREL HABERLER Başkan Gürün Büyükşehir başkanlar toplantısına ...
Fethiyespor'dan zirveye damga
YEREL HABERLER Fethiyespor'dan zirveye damga
Datça açıklarında iki deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında iki deprem
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.