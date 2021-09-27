Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (5)



CEMAL METİN AVCI'NIN ANNESİ: SAKİNLEŞTİRİCİLERLE AYAKTAYIM

Muğla'da, boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi sanık Ayten Avcı, sakinleştirici ilaçlarla ayakta durduğunu söyledi. Anne Avcı, "Olayın olduğunu gün mamografi çekimim vardı. Beni hastaneye götürmesi için Cemal'i aradım. Evrak işleri olduğunu ve gelemeyeceğini söyledi. Ayın 22'sinde Gökova'daydım ve eşim telefon açıp gelmemi söyledi. Cemal Metin'in kavgaya karıştığını belirterek, mutlaka gelmem gerektiğini belirtti. Dükkana gelince Eda, Cemal Metin'in, Pınar Gültekin ile ilgili olarak sorguya alındığını söyledi. Eda, içinin rahat etmediğini ve bağ evine gitmek istediğini söyleyince beraber gittik. Eda, evde temizlik yapıldığını söyledi. Gökhan ve ben sigara içip, izmaritleri bidona attık. Sakinleştiricilerle ayaktayım. Çocuğum böyle bir şey yapacak biri değil" dedi.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Öte yandan Ayten Avcı'nın konuşması sırasında SEGBİS'teki arıza nedeniyle duruşmaya ara verildi.Cavit AKGÜNTolga TAHÇI/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Tolga TAHÇI

2021-09-27 16:53:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.