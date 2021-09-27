Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (6)



SANIK ANNE BAYILDI

SEGBİS'ten kaynaklanan sorunun çözülmesinin ardından duruşma yeniden başladı. Savunma yapan Şükrü Gökhan Orhan, "Olayla hiçbir ilgim yok. Sadece Cemal'in babasıyla iş ortaklığımız var" dedi. Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin'in, "Bunlar ailece katil, Allah belanızı versin" sözleri üzerine anne Ayten Avcı baygınlık geçirdi. Ayten Avcı'ya ilk önce salondaki görevliler, sonra da adliyeye sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Avcı'nın durumunun iyi olduğu belirtildi. Şefika Gültekin ise salonu terk etti.

Cavit AKGÜN Tolga TAHÇI / MUĞLA (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Tolga TAHÇI

2021-09-27 17:15:18



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