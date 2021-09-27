Pınar Gültekin'in katil zanlısının annesi, babası, boşandığı eşi ve ortağı da hakim karşısına çıkıyor (7)

'YEDİ SÜLALEM DURUŞMAYA DAHİL EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'
Duruşmada söz verilen Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı savunmasında, "Yedi sülaleme kadar herkes davaya dahil edilmeye çalışılıyor. Aileme karşı bu ithamı kabul etmiyorum. Çöp varilindeki sigara izmaritiyle, diğer varille bu olayın ne ilgisi var" dedi.
Avcı'nın bu talebinin ardından mahkeme heyeti, Cemal Metin Avcı'nın tutukluluk halinin devamına, dört sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme heyeti koronavirüs olduğu için getirilmeyen tutuksuz sanık Mertcan Avcı'nın bir sonraki duruşmada hazır edilmesi ve ABD'den istenen telefon dökümüne ilişkin müzekereye gelen cevabın incelenmesine de karar verip, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.Cavit AKGÜN Tolga TAHÇI / MUĞLA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN Tolga TAHÇI
2021-09-27 18:47:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.