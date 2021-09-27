Bodrum'da otluk alanda yangın



Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Alevlere, itfaiye ve orman ekiplerince müdahale edildi.

Bodrum'un Akyarlar Mahallesindeki otluk alanda, saat 21.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, Bodrum Yarımadası'nın birçok yerinden görüldü. Bölgeden yükselen dumanları görenler, yangını 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlere, 2 arazöz, 4 itfaiye aracı ve 20 personel ile müdahale edildi. Otluk alandaki yangının çıktığı bölgenin yakınında konutlar bulunurken, söndürme çalışmaları devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-09-27 22:26:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.