Bodrum'da otluk alanda yangın (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1,5 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN

2021-09-27 23:25:10



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