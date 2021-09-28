Şehre inen yaban domuzlarını elleri ile beslediler



Cavit AKGÜN / MUĞLA,(DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi. Fethiye´de, son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzlar, çöpleri karıştırdı. Bazı vatandaşlar gece saatlerinde aç kalan yaban domuzlarını elleri ile besledi. Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, bu anlar ise kente tatile gelen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2021-09-28 07:47:13



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