Meslek liseleri vites büyüttü Tercihler 2,5 kat arttı Geçen yıllarda öğrenci tercihinin azalması ile atölyeleri kapanma tehlikesi yaşayan meslek liseleri devletin işletme ve öğrencilere sağladığı katkılar sonrası en fazla tercih edilen okullar arasında yer alıyor

Hem sektöre, hem de üniversiteye hazırlık açısından önemi bir kez daha ortaya çıkan meslek liselerine rağbet her geçen yıl artarak devam ediyor. Sanayi ve teknoloji yatırımlarının artmasının meslek lisesi öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş kaygısı yaşamamasının tercihte önemli rol oynadığı açıklandı.



Atölyeler kapanma tehlikesi yaşadı

Türkiye genelindeki meslek liseleri, öğrencilerin Anadolu lisesi ve fen liselerinde okuma hayali kurması nedeniyle birçok atölyenin kapısına kilit vurma noktasına gelmişti. Son üç yıldır artan talep nedeniyle meslek liseleri öğrenci kontenjanlarını doldururken, atölyelerde hem üretime katkı ve ülke ekonomisine sunuluyor, hem de eğitimöğretim devam ediyor.



Pandemide meslek liselerinin önemi tescillendi

2019 yılının sonlarında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrası Türkiye genelindeki meslek liselerinin tamamı üretime yönelik çalışmalarını sürdürdü. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Proje Okulu olan Muğla Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, son iki yılda 40 kat artan üretim kapasitesi, 2,5 kat artan öğrenci sayısı, patent marka başvuruları, 2 uluslararası projenin yürütücülüğünü gerçekleştirdi. Okul öğrencileri ayrıca Gale 48 ismi verilen elektrikli araç ile İzmit Körfez Pisti'nde düzenlenen TEKNOFEST Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda Muğla'yı temsil eden ekibe, MUTEG EA Takımı Kurul Özel Ödülü verildi.



Hem eğitimöğretim, hem staj imkanı

Meslek liselerinde okuyan öğrenciler, eğitimlerini sürdürürken, staj yapma imkanı da buluyor. Devlet tarafından hem işverene, hem de öğrenciye yönelik sunulan katkı payı büyük avantaj olarak değerlendirilirken, meslek lisesinden gelen stajyerler öğrencilerin işveren üzerindeki yükünün azalması ile işverenler tarafından daha çok ara eleman tercih ediliyor.



Devlet desteği artıyor

Devlet tarafından meslek liselerine ara elemana teşvik edilmesi uygulamasında sanat okullarında okuyanlar iş yerlerinde staj yapıyorlar ve 767 lira katkı veriliyordu. Bu paranın üçte 1'i işveren tarafından ödeniyordu. Yeni düzenleme ile katkı payının tamamını devlet ödeyeceği bu rakımın da bin liraya çıkarılması öngörülüyor.



Tercihte en önemli etken mezun olduktan sonra iş imkanı

Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okul tercihini bilerek ve severek yaptıklarını söylediler. Öğrenciler, “Meslek lisesini daha rahat iş bulma potansiyeline sahip olduğunu düşündüğüm için kendi rızam ile meslek lisesini seçtim” derken, bir başka öğrenci, “Meslek lisesini seçmemdeki en önemli etken ileriyi düşündüğüm için burayı seçtim. Daha iyi iş bulma imkânı sağladığı için. En önemli etken bu. İş bulma imkânım olduğu için burayı seçtim. Birçok genç fen lisesi, Anadolu lisesini tercih ediyor. Biz kendi isteğimiz ile burayı tercih ettik. Bundan da çok mutluyuz ürettiğimiz için. Bu sıraları yapıyoruz. Bu sıralarda genç kardeşlerimiz, küçük kardeşlerimiz için yapıyoruz” dediler.



Kısa yoldan meslek sahibi oluyorlar

Menteşe Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni, “Yüksek öğrenime herkesin gitmesi kolay olmuyor. Yüksek öğrenimden çıkınca da meslek sahibi olmak, iş bulmak kolay olmuyor. Fakat bizim okullarımız kısa yoldan meslek sahibi yaptığı için daha çok tercih edilmeye başlandı” dedi.



Öğrenci kapasitesi 2,5 kat, ürün kapasitesi 60 kat arttı

Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Hamit İzdaş, okulun öğrenci sayısının iki yıl önceye göre iki kat arttığını söyledi. İzdaş, “Okulumuzun öğrenci sayısı iki kat artmış durumda. Bunun yanında öğrencilerimizin ürettiği ürün kapasitesi 60 kat artmış durumda. Bunun en önemli nedenlerinden birisi meslek liselerinin pandemi sürecinde üzerlerine düşen sorumluluğu hakkı ile yerine getirmesine bağlıyorum. Sadece kendi okulumuz için değil, Türkiye’deki bütün meslek liseleri adına bunu söylüyorum. Gece ve gündüzümüzü kattık. Bizim okulumuzun sloganlarından olan ‘Üretim gücümüz ile devletimizin ve milletimizin yanındayız, emrindeyiz’ düsturu ile gece gündüz ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. Bunun kamuoyunda ve halkımızda olumlu dönüşler olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkenin gençlerinin yapabildiklerini herkes gördü ve bundan sonra da üretmeye devam edeceğiz” dedi.



Bakanlık gerekli teknolojik alt yapı desteği veriyor

Meslek liselerine Bakanlık tarafından teknolojik alt yapı açısından önem verildiğini söyleyen Okul Müdürü İzdaş, “Sayın Bakanımız Bakan Yardımcısı olduğu dönem çok önemli değişikliklere imza attı. Öğrencilerimizin işletmelere gittiklerinde devlet katkılarının üçte ikisini ödüyordu. Şu anda üçte üçe gelmesi gündemde. Bunun yanında meslek liselerinin donatılması ile alakalı Bakanlığımızın son derece büyük destekleri var. Bu bizim alt yapımızı güçlendiriyor. Gençlerimizin daha teknolojik cihazlarla buluşmasını sağlıyor. Bir sistem yaklaşımı içerisinde baktığımızda mesleki anlamda Türkiye’nin geleceğinin çok parlak olarak değerlendiriyorum” dedi.



“Bu çocukların yapamayacağı hiçbir şey yok”

Ülkenin geleceğinin gençlerin elinde olduğunu belirten İzdaş, “Öğrencilerimiz TEKNOFEST’te elektrikli araçlar kategorisinde yarıştılar. Bu çocukların yapamayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki onlar doğru şekilde yönlendirilsin. Öğretmenleri olan bizler onları doğru şekilde rehberlik edelim. Gelecek bu güzel ülkenin, bu güzel insanların olacaktır” dedi.

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