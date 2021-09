Marmaris'te 16 göçmen kurtarıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS,(Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca can salına konularak Türk karasularına itilen 16 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bugün saat 11.30 sıralarında bir kişi can salında kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını yaptı. Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi Serçe Limanı Mevkii´nde devriye gezen Sahil güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Can salını bulan ekipler, yanaşarak içinde bulunan 6 kaçak göçmeni kurtardı.

Saat 16.40 sıralarında ise bir ihbarı daha değerlendiren Türk Sahil Güvenlik ekipleri aynı mevkiide can salı içinde 10 kaçak göçmeni kurtardı. Aralarında kadınların da bulunduğu Burma, Suriye, Irak uyruklu 16 kaçak göçmen doktor kontrolü ve işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü´ne teslim edildi.

Kaçak göçmenlerin alınan ifadelerinde, cep telefonları alınıp can salına konularak geri itildikleri, kötü muameleyle karşı karşıya kaldıklarını söylediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2021-09-30 23:54:50



