Bodrumspor, Ege derbisinde Turgutluspor'u ağırlayacak

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Sakaryaspor'a 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan zirve adaylarından Bodrumspor, yarın henüz galibiyeti bulunmayan Turgutluspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Alper Oran'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Bodrumspor Teknik Direktörü Tahsin Tam evlerinde kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Geçen haftayı yenilgiyle kapattık. Ancak Turgutluspor karşılaşmasını kazanıp yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyoruz" dedi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün ise, "Ligde henüz maç kazanamadık. Bodrumspor karşılaşması zorlu geçecek. Elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-10-01 12:01:22



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