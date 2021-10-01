Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor

İHA

Ünlü yat firmasının ortakları arasında sular durulmuyor

Avrupa’nın en büyük tersanesi olarak nitelendirilen Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki DSV Yatçılık firmasında ortaklar arasında sular durulmuyor. Daha önce defalarca birbirlerinden şikayetçi olan taraflar bu kez tersaneye gelen teknelerin kayıt dışı işlem iddiaları ile birbirlerini suçladılar.
Bugün firmanın bulunduğu alana giden firmanın diğer ortağı Marmaris Yapı'nın yetkilileri ile DSV Yatçılık Genel Müdürü ve kurucu ortağı Azerbaycanlı İş Kadını Hülya Alizede Kuçeruk arasında tartışmalar yaşandı. Kuceruk, Marmaris Yapı'nın şirkete çökmeye çalıştığını iddia ederken, Marmaris Yapı firmasının yetkilisi Muzaffer Özlü de ortak olmalarına karşın tersande kayıt dışı işlem yapıldığını ileri sürdüler. Uzun süredir davalık olan ortaklar bugün birbirlerinden tekrar şikayetçi oldular.
DSV Yatçılık şirketinin Yüzde 50 ortağı olan Marmaris Yapı'nın yetkilisi Muzaffer Özlü, "Marmaris Yapı DSV Yatçılık firmasının yüzde 50 ortağıdır. Marmaris yapıyı temsilen Muzaffer Özlü, yüzde 50 kalan kısmı için Ulviye Alizade Kuçeruk ile beraber ortak yetkiliyiz. Şirkete biz 2016 yılından ortak olduktan bugüne kadar bütün bu yatırımları Marmaris Yapı yaptı. Yatırımların karşılığında biz 2016 yılında yüzde 50 ortak olduk. Şimdi 'dolandırıcıkla aldı' diyor. Bizim kendi yatırımlarımızın karşılığında ortak olmamıza tasdik etmiş, onaylamış bir kişi 2018'de huzursuzluk çıkartarak bizi şirket içine almadı. Ta ki 2020 Ekim ayına kadar, biz içeri kolluk kuvvetleri ile girdik. O günden beri yani bu şirketi 2016 yılında ortak olduğumuzdan bugüne kadar şirket hesaplarına gelen paraların Ulviye Hanım el koyuyor. DSV Yatçılık hesaplarına para aktarılmıyor" iddiasında bulunarak ortağı oldukları şirkette ne yapıldığını ve hangi işin kaç liraya yapıldığından haberdar edilmediklerini ileri sürdü.
DSV Yatçılık Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Azerbaycanlı iş kadını Hülya Alizede Kuçeruk ise ortağı Marmaris Yapı’nın şirkete çökmeye çalıştığını ileri sürerek "Şimdi Bizim 2018'de imzaladığımız anlaşmamız var. Bu 'Ortaklar Anlaşması' tüm mahkeme dosyalarında mevcut. O dosyalara göre ben ve Valeri Bey olarak çalışıyoruz. Ön muhasebeye bu arkadaşlara vermiştik onlar da ön muhasebe kısmını götürüyorlardı. Ben gördüğünüz gibi tersanedeyim. Bu şirketin kurucusu olarak tekneciyiz. Bunların herhangi bir tekne ile ilgili bir tecrübesi olmadığı gibi şirketin tahliyesini istemiş arkadaşlar zaten. Bunların tekne bakım müşterisi yok ki zaten. Ben 24 saat çalışıyorum. İnsanların maaşlarını ödeyen benim, bütün giderlerini ödeyen benim. Bütün şirketin maddi manevi bütün şeyleri sağlayan benim. Bu arkadaşlar şirketin hesabım bloklu olduğu için kendileri bir tane tekne bulup getirmiş mi? Bir sorabilir misiniz. Mahkemede kayyum istediler. Kayyum istemek ne demek. Diyor ki ben şirketin feshini istiyorum iflasını istiyorum, benim alacağımı verin ben gideyim. Bununla ilgili ekspertiz raporu var. Mahkeme yoluyla açıp bakarsanız görürsünüz. Bu şirketin borcu, bunları kapatmaya hazırım güzel bir şekilde" diye konuştu.
Kuceruk ayrıca karşı tarafın tersaneye kayıt dışı tekne alındığı yolundaki ortaklarının iddiasına da "Bunların hepsini kendilerine iletiyorum. Toplantılarımızda faaliyet raporları sundum bu raporlar savcılık dosyasına da mevcut’’ dedi.
Zaman zaman gergin anların da yaşandığı tarafların arasındaki gergin açıklamalar sonunda her iki tarafın tekrar birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu
YEREL HABERLER Tarımsal kalkınma zirvesinin gözdesi Bodrum oldu
Bu defa şiddet kadınlar arasında yaşandı Kadın avukat, hemcinsinden şiddet gördüğünü belirterek şikayette bulundu
YEREL HABERLER Bu defa şiddet kadınlar arasında yaşandı Kadın ...
Bodrum’da makilik yangını Ekiplerin yoğun müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum’da makilik yangını Ekiplerin yoğun müdahalesi ...
Bodrum’da sıcak havayı gören sahile koştu
YEREL HABERLER Bodrum’da sıcak havayı gören sahile koştu
Oktay Akbal edebiyat ödülü roman dalında verilecek Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ 2022 yılında roman dalında verilecek.
YEREL HABERLER Oktay Akbal edebiyat ödülü roman dalında ...
Marmaris Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor
YEREL HABERLER Marmaris Selimiye’de plaj voleybolu heyecanı başlıyor
Başkan Gürün yaşlılarla buluştu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Belediye hizmetlerinden yararlanan vatandaşlar ile kahvaltıda buluştu.
YEREL HABERLER Başkan Gürün yaşlılarla buluştu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. ...
Fethiye’de engelli kadına cinsel saldırı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de engelli kadına cinsel saldırı iddiasıyla 5 ...
Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık denize kaçtı
YEREL HABERLER Yük gemisi balık havuzuna girdi, bir milyon balık ...
Bodrum Belediyesi'nden okulların sorunlarına el attı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi'nden okulların sorunlarına el attı
Bodrumspor, Ege derbisinde Turgutluspor'u ağırlayacak
YEREL HABERLER Bodrumspor, Ege derbisinde Turgutluspor'u ağırlayacak
Marmaris'te fuhuş çetesine 'Sezon 3' operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Marmaris'te fuhuş çetesine 'Sezon 3' operasyonu: 9 ...
Fuhuş zanlıları adliyeye sevk edildi Marmaris'te iş vaadiyle yurt dışından getirilen yabancı uyruklu kadınların pasaportlarına el koyarak fuhuş yaptıran 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
YEREL HABERLER Fuhuş zanlıları adliyeye sevk edildi Marmaris'te iş ...
Muğla’nın tarımsal ürünleri tanıtıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne ‘Toprağını satma, ürününü sat’ vizyonuyla katıldı.
YEREL HABERLER Muğla’nın tarımsal ürünleri tanıtıldı Muğla ...
Marmaris’in yer fıstığına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Marmaris’in yer fıstığına yoğun ilgi
Optimist Türkiye Şampiyonası tamamlandı Dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Optimist Türkiye Şampiyonası tamamlandı Dereceye ...
Marmaris'te 16 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te 16 göçmen kurtarıldı
Marmaris’te 16 göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 16 göçmen kurtarıldı Marmaris açıklarında ...
Muğla Arısının performans değerlendirildi İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle bölgeye adapte olmuş ‘Amerikan Yavru Çürüklüğüne Karşı Islah Edilmiş Muğla Arısı’ projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.
YEREL HABERLER Muğla Arısının performans değerlendirildi İklim ...
Tele sıkışan kediye çarşaflı kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Tele sıkışan kediye çarşaflı kurtarma operasyonu
Milas’ta pamuk hasadı başladı
YEREL HABERLER Milas’ta pamuk hasadı başladı
Menteşe Belediyesi ‘Tarım Zirvesi’ne katıldı Menteşe Belediyesi, 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ‘Tarımsal Kalkınma Zirvesi’ne katıldı.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi ‘Tarım Zirvesi’ne katıldı Menteşe ...
Marmaris yazı yaşamaya devam ediyor İngiliz turistlerle birlikte ilçedeki hareketlilik arttı
YEREL HABERLER Marmaris yazı yaşamaya devam ediyor İngiliz ...
Vektörle mücadele devam ediyor 12 ay boyunca vektör ile mücadele çalışmaları sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
YEREL HABERLER Vektörle mücadele devam ediyor 12 ay boyunca vektör ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.