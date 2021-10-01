Marmaris'te fuhuş çetesine 'Sezon 3' operasyonu: 9 gözaltı (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, düzenlenen 'Sezon 3' adı verilen operasyonda yurt dışından getirdikleri kadınları çeşitli vaatlerle kandırıp, fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5´i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Merkez Cavit AKGÜN

2021-10-01 20:54:11



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