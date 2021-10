Babasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeten kadına duygulandıran sürpriz

Muğla'da ölen babasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzeten Günay Şahin’e Marmaris Kaymakamlığı sürpriz yaparak hem babasının hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğraflarını hediye etti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri tamamen yanan 17 aileden biri olan Günay ve İlyas Şahin çifti, TOKİ tarafından 25 günde örnek proje olarak bitirilen evlerinde yaşamlarını sürdürmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ölen babasına benzettiğini, kendisini çok sevdiğini ve her gördüğünde de babasını hatırladığını her fırsatta dile getiren Günay Şahin'e Marmaris Kaymakamlığı tarafından anlamlı bir hediye verildi. Marmaris Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Evrim Koçlar Çağlayan, Şahin'den 12 yıl önce kaybettiği babasının fotoğrafını alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ile birlikte çerçeveletip Şahin çiftinin evinin duvarına yan yana astı. Sürpriz karşısında duygulanan Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı televizyonda gördüğünde kendi babasını görmüş olduğunu ifadede eden Günay Şahin, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Allah ülkemiz için yaptığı her şey için kendisinden razı olsun. Onu televizyonda her gördüğümde kendi babamı görmüş gibi oluyorum. Ağız hareketleri ve konuşmaları aynı. Başta devletimizden, kaymakamımızdan ve bizimle ilgilenen herkesten Allah razı olsun" diye konuşarak sürpriz karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.