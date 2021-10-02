Halikarnas Balıkçısı Kabaağaçlı, 48. ölüm yıl dönümünde anılacak

“Bir gün gelecek herkes Bodrum’u tanıyacak...” diyerek kentin bir dünya markası olmasında önemli yere sahip ‘Akdeniz'in Ebedi Genci’ Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 48. yıl dönümünde anılacak.



131'inci doğum yıl dönümünde dolu dolu bir programla anılan Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Halikarnas Balıkçısı, 48. ölüm yıl dönümünde de Bodrum Belediyesi ile Bodrum Deniz Müzesi tarafından hazırlanan programla anılacak. 1213 Ekim günlerini kapsayacak olan etkinlik takvimi, Aysun Eldeniz'in solist olacağı Şirin Pancaroğlu arp dinletisi ile başlayacak. 12 Ekim günü saat 17.00'de Marına Yacht Club'ta başlayacak olan programın devamında ise 'Halikarnas Balıkçısı' eserinin belediyeye telif devri gerçekleştirilecek. Cevat Şakir Kabaağaçlı’ya ithafen Kültür Bakanlığı sanatçısı Bora Uymaz tarafından bestelenen 'Halikarnas Balıkçısı' adlı bestenin tüm hakları Bodrum Belediyesi Bodrum Deniz Müzesi’ne devredilecek. Bora Uymaz’ın bestesinin ilk seslendirilişi arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu tarafından gerçekleştirilecek olup, bestenin notası Bodrum Belediyesine takdim edilecek.



Halikarnas Balıkçısı 48. ölüm yıl dönümü anma etkinlikleri 13 Ekim sabahı, Gönül Tepe'deki mezarı başında devam edecek. Balıkçı'nın Paris'ten Bodrum'a cebinde taşıdığı tohumlardan biri olan ve Bella Sombra ağacı, katılımcılar tarafından mezarı başına dikilecek. Gönül Tepe'deki anma etkinliği Özgür Kıyat'ın müzik dinletisi ile sona erecek. Saatler 12.00'yi gösterdiğinde ise Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte Bodrum Limanından denize çelenk bırakılacak.



Cevat Şakir'i anlamak ve tüm dünyaya anlatmak için gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, Halikarnas Balıkçısı kitap yazarları, Sönmez Taner & Rüştü Tezcan, Meltem Ulu, Metin Erdoğan ve Selen Cambazoğlu, Hatice Orman, Demircan Türkdoğan'ın Deniz Müzesinde imza günü düzenlenecek. Kitap imza etkinliğinin hemen ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon'un da katılımıyla Balıkçı kitaplarının yazarlarıyla bir söyleşi programı gerçekleştirilecek.



Mavi Sürgün Oratoryosu Bodrum'da ilk defa sahne alacak

Anma etkinliğinin finalinde ise 13 Ekim günü saat 20.00'de Bodrum Kalesi'nde muhteşem bir gösteri ile sona erecek. Daha önce İstanbul’da Zorlu Performans Sanatları Sahnesi’nde ve İşSanat’da prömiyeri gerçekleşen eser, Bodrum’da ilk defa seyirci ile buluşuyor. Bir yol, bir arayış, bir kayboluş ve bir yeniden yaradılış hikayesi Mavi Sürgün Oratoryosu, Sabri Tuluğ Tırpan’ın klasik, etnik ve güncel müzik ögelerini harmanladığı müziği, Beyti Engin rejisörlüğünde, Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney’in etnikatmosferik vokalleri, Yetkin Dikinciler'in anlatımı, Su Gunes Mihladiz'in modern sema gösterisi ve ebru sanatçısı Garip Ay’ın interaktif video gösterisi eşliğinde hayat bulacak.



Mavi Sürgün Oratoryosu; İstanbul’un işgalinden başlayarak Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan süre zarfında kendi varoluşunu sorgulayan bir Osmanlı asilzadesi... Hayat onun tüm etiketlerinden sıyrılıp kendi olabilmesi, kendi benliğine dönebilmesi ve kabuğundan sıyrılıp sıradan bir balıkçıya dönüşmesinde diretiyor. Arşipel’e ulaşıp ‘Balıkçı’ya dönüşen Cevat Şakir’in yolculuğu anlatılıyor.

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