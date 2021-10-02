2.Uluslararası Fethiye Spor Festivali başladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Uluslararası Fethiye Spor Festivali' kapsamında açık su yüzme yarışı ve bedensel engelliler plaj voleybolu başladı.



Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından özel bir hastane sponsorluğunda bu yıl ilk defa düzenlenen festivalin ilk gününde Ölüdeniz Kumburnu Plajı'nda 2 bin 500 ile 5 bin metrelik iki parkurda gerçekleştirilen açık su yüzme yarışına, farklı yaş kategorilerinde 5 ülkeden 5’i engelli 205 sporcu katıldı.



Genel klasman 5 bin metre erkeklerde Yiğit Güven, kadınlarda İran'dan Rojin Motlagh, 2 bin 500 metre erkeklerde de Furkan Hüseyin Yüksel ve kadınlarda Berna Gedik birinci oldu. Kumburnu Plajı'nda ise bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları başladı. Türkiye'den 8 takımın katıldığı müsabakanın birincisi ise yarın belli olacak.



Yarışta dereceye giren sporculara madalyaları, Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Muğla Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile protokol üyeleri tarafından verildi. Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, festivalin ilk gününde açık su yüzme yarışının sorunsuz tamamlandığını belirtti. Yarışmanın 2 bin 500 metrelik kategorisinde birincilik elde eden Furkan Hüseyin Yüksel, su sıcaklığı ile parkurun çok güzel olduğunu, organizasyondan memnun kaldığını ifade etti.

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