Fethiyespor zirvenin sahibi



FETHİYE, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Ofspor'u 4-0 mağlup ederek 12 puanla liderlik koltuğunu koruyan Fethiyespor, üst üste 4'üncü galibiyetini alarak rakiplerine göz dağı verdi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a 3-1 yenildikten sonra Esenler Erokspor'u 5-1, İçel İdmanyurdu'nu 4-2 (D), Mardin 1969'u 2-1 ve son olarak Ofspor'u 4-0 dize getiren lacivert-beyazlılar, zirvenin tek sahibi oldu.

Son 4 karşılaşmada 15 gol atıp kalesinde 4 gol gören Fethiye ekibi, 16 golle grubun en skorer takımı konumunda. Fethiyespor'da Ali Han ve Nurettin, 5'er kez rakip fileleri sarsarak takımı sırtladı. Bu hafta puanı bulunmayan son sıradaki Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Fethiyespor, 5'te 5 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlı takımda sağ kanat Serhat sarı kart cezalısı durumuna düştü.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2021-10-04 10:25:07



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